Radfahrer befürchten Stillstand in Limburg

Wie hier in der Limburger Parkstraße kann es für Radfahrer ohne Radweg zu gefährlichen Situationen kommen.

LIMBURG - Um zu einer Verbesserung des Klimas beizutragen, hat der "Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club" (ADFC) Limburg-Weilburg die drei Limburger Bürgermeisterkandidaten und alle dort zur Kommunalwahl antretenden Parteien angeschrieben und klare Ziele formuliert.

Die Verfasser des Briefes befürchten, dass sich bis Mitte oder gar Ende 2022 wenig oder nichts im Sinn der Radfahrer bewegen würde. Die Befürchtung fußt auf der Nachricht, dass die Stadt ein Radverkehrskonzept in Auftrag geben will. Dessen Ergebnisse würden sich nach Einschätzung des ADFC zu lange hinziehen.

Flächen im Sinne des Radverkehrs umverteilen

Es habe durchaus die Hoffnung bestanden, dass nach Verabschiedung eines Masterplans "Mobilität" vor mehr als einem Jahr der Radverkehr in Limburg vorangetrieben würde. Es könne nicht sein, dass jetzt alles, was im Masterplan "Mobilität" auf Basis gründlicher Analysen für den Radverkehr empfohlen wird, erneut auf den Prüfstand gestellt werde.

"Da im Limburger Stadtgebiet Verkehrsflächen nicht beliebig erweiterbar sind, wird man in Zukunft nicht umhinkommen, die zur Verfügung stehenden Flächen zugunsten des klimaneutralen Rad- und Fußverkehrs umzuverteilen", heißt es in dem Schreiben.

Christine Rhodes ist Vorsitzende des ADFC Limburg-Weilburg und Unterzeichnerin des Briefes. Grundsatz-Ziel sei es, den Anteil des Radverkehrs bis 2030 von derzeit sieben auf 15 Prozent zu erhöhen, was im Übrigen den Zielen des Masterplans Mobilität "Verkehrswende" entspreche. Eine konkrete Forderung des ADFC ist beispielsweise eine Einbahnregelung auf der alten Lahnbrücke, um für mehr Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger zu sorgen.

Vorschläge werden auch für mehrere, meist viel befahrene Straßen gemacht. Dabei geht es um einen Sicherheitsabstand zwischen Autos und Radfahrern und grundsätzlich um eine Neuverteilung der Verkehrsflächen zugunsten des Rad- und Fußgängerverkehrs.

Ampelregelungen könnten mehrspurige Kfz-Führungen an Kreuzungen überflüssig machen und so für mehr Platz für eine sichere Radverkehrsführung sorgen. Dabei sei darauf zu achten, dass die Ampelsteuerung auf die Geschwindigkeit des Radverkehrs ausgerichtet werde. Ziel müsse eine grüne Welle für den Radverkehr sein.

Für die untere Diezer Straße schlägt der ADFC wegen der unmittelbaren Nähe der drei Parkhäuser Stadthalle, Karstadt und Kreissparkasse vor, auf die Straßenrandparkplätze zu verzichten. Mit dem Bau eines Fahrradparkhauses am Bahnhof sollte nicht gewartet werden, bis das Radverkehrskonzept vorliegt, so Christine Rhodes. Vorhandene Radwege seien regelmäßig auf ihre Sicherheit zu überprüfen.

Schließlich merkt Rhodes, die von einer Fahrrad-Willkommenskultur spricht, an: "Die konsequente Förderung des Radverkehrs ist ein wichtiger und wirkungsvoller Beitrag zur Luftreinhaltung in Limburg und zum Klimaschutz insgesamt." Es liege in der Hand der verantwortlichen Politiker, diese Zukunftsaufgabe ein Stück voranzubringen.

Rückmeldungen auf den Brief des ADFC habe es bisher vom Limburger Bürgermeister Marius Hahn (SPD) sowie den beiden Bürgermeister-Kandidaten Birgit Geis (Bündnis 90/Die Grünen) und Stefan Laux (CDU) gegeben, teilte der stellvertretende Vorsitzende Gregor Benner auf Nachfrage mit. Birgit Geis habe sich für die Vorschläge des ADFC bedankt, Marius Hahn und auch Stefan Laux hätten dem ADFC Gesprächsangebote gemacht.

Handlungsbedarf auch außerhalb Limburgs

Analog zu Limburg kündigte Benner auch auf Kreisebene ein Schreiben an die dort zur Wahl antretenden Parteien an. Der ADFC Limburg-Weilburg, der auch mit "People for Future Weilburg" kooperiere, habe auch außerhalb Limburgs Handlungsbedarf für den Radverkehr ermittelt.

So sei etwa ein Abschnitt des Radweges R 8 bei Runkel ziemlich kaputt und sollte in Ordnung gebracht werden. Der Runkeler Bürgermeister Michel Kremer (parteilos) sei diesbezüglich bereits angeschrieben worden.