Radikalisierung den Kampf ansagen

Auch das ist Prävention gegen Radikalisierung: Der Historiker Markus Streb spricht mit Schülern der Adolf-Reichwein-Schule über die Schicksale jüdischer Menschen in Limburg. Archivfoto: Caritasverband

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Limburg (red). Der Radikalisierung - egal von welcher politischen Seite aus - will der Caritasverband für den Bezirk Limburg etwas entgegensetzen und baut dabei auf Präventionsarbeit, auch in den Schulen. Im Hinblick auf die laut Verfassungsschutzbericht 2019 steigende Zahl der rechts- und linksextremistischen Straftaten seien präventive Maßnahmen gegen Radikalisierung und Extremismus besonders wichtig. Der Caritasverband hat mit dem Sachbereich Migration und Integration neben seinen Beratungs- und Fachdiensten ein Angebot erarbeitet, das im Landkreis die Integration von Zugewanderten in die demokratische Gesellschaft fördert, aber auch an Schulen dabei hilft, Radikalisierungstendenzen bei Jugendlichen jeder Herkunft entgegenzuwirken.

Zu Demokratie, Respekt

und Toleranz erziehen

Seit 2018 gibt es das vom Bundesfamilienministerium und von der Bundesarbeitsgemeinschaft katholische Jugendsozialarbeit geförderte Projekt "Respekt Coaches - Radikalisierungsprävention an Schulen". Caritas-Mitarbeiterin Kim-Laura Fischer bietet an der Limburger Adolf-Reichwein-Schule Workshops, Kurse und Exkursionen, die alle folgendes Ziel haben: Jugendliche sollen zu den Themen Demokratie, Respekt und Toleranz selbst aktiv werden, sich mit unterschiedlichen Weltanschauungen und Lebensweisen auseinandersetzen und interkulturelle und interreligiöse Kompetenzen erlernen.

Bislang haben etwa 380 Schüler an den Workshops und Kursen teilgenommen. Aufgrund der guten Resonanz hat sich der Caritasverband um einen Ausbau des Programms für den Landkreis bemüht. Mit Erfolg: Trotz der Corona-Pandemie wurden die Anträge bewilligt, die Mittel bereitgestellt.

MIGRATION UND INTEGRATION Der Caritasverband für den Bezirk Limburg bietet seit Jahrzehnten Unterstützung und Beratung im Bereich Migration und Integration. 2017 entstand ein eigener Sachbereich mit verschiedenen Fachdiensten und Angeboten: Dazu gehören: die Migrationsberatung für Erwachsene,, der Jugendmigrationsdienst Limburg-Weilburg, die Asylverfahrensberatung, gefördert von der "Aktion Mensch", die "Willkommenskultur für Flüchtlinge" (Unterstützung Eyhrenamtlicher in der Flüchtlingshilfe), gefördert von der "Aktion Mensch" und dem Bistum Limburg, der Sprach- und Kulturmittlerpool "CariLingua", der ehrenamtliche Dolmetscher vermittelt sowie "Respekt Coaches - Radikalisierungsprävention an Schulen".

So konnte mit der Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg eine weitere Berufsschule für eine feste Zusammenarbeit im Programm "Respekt Coaches" gewonnen werden - die PPC ist auch bereits seit Ende 2019 "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" und hat eine entsprechende Zertifizierung durch das Hessische Kultusministerium bekommen.

In Corona-Pause neue Konzepte entwickelt

Im Februar fand zuletzt ein Workshop in einer Klasse mit angehenden Erziehern der Adolf-Reichwein-Schule zum Thema "Argumentationsstrategien gegen Rassismus" statt. Als aufgrund der coronabedingten Maßnahmen der Präsenzunterricht an den Schulen ruhte, mussten auch die "Respekt Coaches" pausieren. Projektleiterin Kim-Laura Fischer und ihre Kollegin Milena Naomi Kornek nutzten diese Zeit, um neue Konzepte für Workshops zu entwickeln. Jetzt können diese in verschiedenen zehnten Klassen der Berufsfachschulen umgesetzt werden - in kleinen Gruppen und im Rahmen der Corona-Schutzkonzepte. Themen sind unter anderem Zeit- und Stressmanagement, Mobbing, Diskriminierung und Rassismus, Respekt und Toleranz sowie Grundrechte.

"Respekt Coaches" ist nicht das erste oder einzige Projekt, das der Caritasverband anbietet, es gibt bereits seit vielen Jahren ähnliche Angebote der Fachdienste im Bereich Migration und Integration. So organisiert der Jugendmigrationsdienst regelmäßig den Workshop "Achtung und Toleranz" in Schulklassen, es findet Demokratiebildung für Menschen afghanischer und iranischer Herkunft statt. Von 2017 bis 2019 gab es die sogenannten "Rechtsstaatsklassen", ein Gruppenangebot für junge Geflüchtete.