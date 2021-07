Radler Oli macht in Limburg Pause

Bürgermeister Marius Hahn unterstützt die Aktion von Radler Oliver Trelenberg mit einer Spende. Foto: Stadt Limburg

LIMBURG/HAGEN - "Oli radelt" nennt Oliver Trelenberg aus Hagen seine Aktion, bei der er mit dem Rad durch Deutschland tourt und Spenden für den Verein "Strahlemännchen - Herzenswünsche für krebskranke Kinder" sammelt. Auf seiner Tour machte Oli auch Station in Limburg.

"Alle Achtung für Ihre Aktion, dem damit verbundenen Engagement und natürlich dem Ziel, an Krebs erkrankten Kindern so manchen Herzenswunsch zu erfüllen", zollte Limburgs Bürgermeister Marius Hahn (SPD) dem Radler und Spendensammler Respekt. Und natürlich gab es für Oli eine Spende und die Kosten für die Übernachtung in Limburg übernahm die Stadt.

Seit 2014 schon

40 000 Euro gesammelt

Limburg war das sechste Etappenziel auf der diesjährigen Tour. In Hagen, seiner Heimatstadt, war Oliver Trelenberg gestartet und über Bad Laasphe, Marburg und Wetzlar an der Lahn entlang nach Limburg gekommen. Die nächsten Etappenziele auf seiner Tour sind Lahnstein und Rüdesheim. Insgesamt steuert er auf seiner rund 5500 Kilometer langen Tour 91 Städte und Gemeinden an, vier Ruhetage gönnt er sich bei Tagesetappen mit einer Länge zwischen 45 und 90 Kilometern.

Trelenberg war 2013 selbst an Kehlkopfkrebs erkrankt. Die Erfahrungen mit dieser Krankheit führten dazu, dass er seit 2014 unter dem Motto "Oli radelt" auf seinen Radtouren über Krebskrankheiten informiert, Wege aus persönlichen Lebenskrisen aufzeigt und Spenden sammelt. Auf seinen bisherigen Touren kamen über 40 000 Euro zusammen.