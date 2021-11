Randalierer droht mit Messer

Jetzt teilen:

HADAMAR - Am Donnerstagabend hat ein Mann in Hadamar randaliert und andere Menschen mit einem Messer bedroht. Die Polizei wurde in die Mainzer Landstraße gerufen, da dort ein Mann Mülltonnen auf die Straße geworfen hatte. Außerdem hatte er Passanten, die ihn deswegen angesprochen hatten, mit einem Messer bedroht. Die Streifen der Polizei trafen den Mann zunächst nicht an der genannten Stelle an. Es gab jedoch eine gute Personenbeschreibung. Wenig später wurde die Polizei wieder nach Hadamar gerufen, da der Täter dort erneut gesichtet worden war. In einem Supermarkt konnte der 35-Jährige schließlich festgenommen werden. Er war mit über 1,6 Promille deutlich alkoholisiert. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und einer klaren Ansage von der Polizei wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Das scheint geholfen zu haben, einen erneuten Einsatz gab es nicht.