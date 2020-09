Jetzt teilen:

Limburg (red). Am Limburger Schleusenweg hat die Polizei am Sonntagmittag einen 29 Jahre alten Randalierer festgenommen. Dem waren mehrere Sachbeschädigungen vorausgegangen. Laut Zeugenangaben soll der 29-Jährige zwei Pkw im Schleusenweg mit einer Schnapsflasche beschädigt und Passanten beleidigt haben. Der Mann konnte in der Nähe des Tatortes festgenommen und zur Polizeistation nach Limburg gebracht werden. Dort wurden gegen den 29-Jährigen Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.