Randalierer lässt die Hosen runter

LIMBURG - Ein aggressiver Exhibitionist hat am Mittwoch die Polizei in Limburg beschäftigt. Am Mittwochmorgen, gegen 8.30 Uhr, randalierte ein 30-Jähriger nach Angaben der Polizei zunächst in einem Einkaufsmarkt in der Limburger Joseph-Schneider-Straße. Dabei richtete er dort aber keinen Schaden an. Als der Mann beim Verlassen des Marktes noch mit der Hand auf den Kassenbereich geschlagen hatte, sprach ihn eine 39-jährige Frau aus Diez auf sein Verhalten an. Daraufhin zog der Mann seine Hose herunter und zeigte der Frau sein Geschlechtsteil. Wenige Minuten später nahmen Polizeibeamte ihn fest. Auf den Mann kommt nun wegen exhibitionistischer Handlungen ein Strafverfahren zu.