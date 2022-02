Randalierer verletzt in Limburg einen Polizisten

Die Festnahme des Randalierers ist nur mit Hand- und Fußfesseln möglich. Symbolfoto: Brian Jackson/Fotolia

LIMBURG - Ein 35-jähriger Mann hat in der Nacht zum Montag, 21. Februar, in der Limburger Straße "Im Finken" in der Nähe eines Mehrfamilienhauses zunächst randaliert, dann erheblichen Widerstand geleistet und schließlich einen Polizisten verletzt.

Der Polizei wurde der Randalierer gegen 00.20 Uhr gemeldet. Als die Beamten den Mann kontrollieren wollten, soll der 35-Jährige einem Polizeibeamten ins Gesicht geschlagen und anschließend die Flucht angetreten haben. Gestoppt werden konnte er erst durch den Einsatz von Pfefferspray.

Bei der Festnahme leistete der Mann weiterhin Widerstand und soll die eingesetzten Polizeikräfte zudem beleidigt, bedroht und bespuckt haben.

Für die Festnahme sind Hand- und Fußfesseln nötig

Dem aggressiven Festgenommenen mussten für den Transport zur Dienststelle und der Unterbringung im Polizeigewahrsam, Hand- und Fußfesseln sowie eine Spuckschutzhaube angelegt werden. Bei der Durchsuchung des Mannes wurde zudem Rauschgift gefunden. Gegen ihn wurden zwei Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der verletzte Polizeibeamte wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt und war nicht mehr dienstfähig.