Randaliert und Beamte mit dem Tode bedroht

Ein 25-Jähriger wird am Samstag in Limburg nach einem Platzverweis festgenommen. Dann droht er den Beamten mit dem Tode. Symbolfoto: Chalabala/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - Ein Mann musste am Samstagabend in Limburg in Gewahrsam genommen werden, da er einem Platzverweis nicht nachgekommen ist und außerdem Beamte bedroht hat.

Ein Sicherheitsdienst hatte die Polizei gerufen, da ein 25-Jähriger vor einem Gebäude in der Ste.-Foy-Straße randalierte. Die Polizeistreife kontrollierte den unkooperativen 25-Jährigen und sprach ihm einen Platzverweis aus. Diesem kam er nach Angaben der Polizei zunächst nach, erschien aber kurz darauf wieder vor dem Haus. Nun wurde er festgenommen und zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam genommen. Im Anschluss beleidigte der 25-Jährige die Polizeibeamten massiv und bedrohte sie mit dem Tode. Er muss sich nun wegen diverser Straftaten verantworten.