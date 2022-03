Rassismus: Mann droht in Limburg mit Waffe

Wegen seiner Herkunft ist am Mittwoch nach Angaben der Polizei ein Mann in Limburg beschimpft und sogar mit einer Waffe bedroht worden. Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa

LIMBURG - Limburg (red). Am Mittwoch ist an einer Tankstelle in Limburg ein Mann laut Polizeibericht wegen seiner Herkunft angegangen und mit einer Waffe bedroht worden: Der 28-Jährige stand mit einem Transporter an einer Tanke in der Brüsseler Straße, als er von einem 44-Jährigen angesprochen und nach seiner Herkunft befragt wurde. Der Mann beschimpfte den 28-Jährigen nach Angaben der Polizei rassistisch und trat schließlich gegen die Fahrzeugtür, die dadurch gegen sein Opfer prallte. Der 28-Jährige rettete sich in sein Auto, wobei er von dem Angreifer den Mittelfinger gezeigt bekam. Im Anschluss habe der 44-Jährige eine Pistole gezogen und diese auf den 28-Jährigen gerichtet. Danach floh der Angreifer mit seinem Auto vom Tatort. Er konnte aber von der Polizei ermittelt und festgenommen werden. Die Schreckschusswaffe wurde sichergestellt.