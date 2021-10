Reizgas mit Deo verwechselt: 17 Schüler verletzt

Zehn Limburger Schüler wurden nach dem Einsatz von Reizgas ins Krankenhaus transportiert. Symbolbild: VRM

LIMBURG - Am Montagnachmittag wurden in der Theodor-Heuss-Schule in Limburg 17 Personen durch Reizgas verletzt. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei wurden gegen 14.20 Uhr gerufen, da dort mehrere Personen über Atemwegsbeschwerden in einer Klasse klagten.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass in einem Klassenraum Reizgas versprüht worden war. Nach ersten Ermittlungen hat offenbar ein Schüler eine Reizgasdose einer Mitschülerin als Deodorant missinterpretiert und sich damit eingesprüht. Infolgedessen wurden 17 Personen verletzt, zehn davon mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Rettungsdienst war mit sieben Rettungswagen und zwei Notärzten im Einsatz, die Feuerwehr unterstützte die Maßnahmen zusätzlich. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Die Eltern die betroffenen Schülerinnen und Schüler wurden von der Schulleitung informiert.