Restless-Legs-Betroffene treffen sich in Limburg

LIMBURG-WEILBURG - Nach langer Corona-Pause nimmt die Selbsthilfegruppe für Menschen, die vom sogenannten "Restless Legs"-Syndrom betroffen sind, in Limburg wieder ihre Arbeit auf. Die regelmäßigen Treffen sollen jeweils am vierten Donnerstag jedes Monats ab 18.30 Uhr in der Diezer Straße 13 in Limburg stattfinden. Das erste Treffen ist für den 23. Juni geplant.

"Restless Legs" bedeutet auf Deutsch "ruhelose Beine". Etwa fünf bis zehn Prozent der Menschen haben dieses Syndrom. Und manche Betroffenen leiden stark darunter. Sie verspüren einen unnatürlichen Bewegungsdrang, Kribbeln in den Beinen, Zuckungen oder starke Schmerzen, verbunden mit Schlaflosigkeit. Es ist oftmals ein langer Weg bis zur richtigen Diagnose, weil die Beschwerden ungewöhnlich sind.

Beschwerden und Therapiemöglichkeiten

Heilbar ist die Erkrankung bislang nicht. Die Selbsthilfegruppe bietet Betroffenen aber die Gelegenheit, darüber zu sprechen, sich über die Beschwerden und Therapiemöglichkeiten auszutauschen und Verständnis bei anderen Menschen mit ähnlichen Beschwerden zu finden. Der Besuch der Selbsthilfegruppe ist vertraulich und kostenlos. Die Selbsthilfekontaktstelle im Gesundheitsamt des Landkreises Limburg-Weilburg hat 2019 die Initiative zur Gründung einer Selbsthilfegruppe für Betroffene mit "Restless Legs"-Syndrom in Limburg unterstützt.

Die Gruppe kann sich nun wieder regelmäßig treffen. Interessierte können sich unter Telefon 0 64 35-9 60 59 oder per E-Mail unter shg-rls-lm@gmx.de melden. Informationen gibt es auch unter Telefon 0 64 31-29 66 35, per Mail unter selbsthilfe@limburg-weilburg.de oder im Internet unter www.selbsthilfe-limburg -weilburg.de.