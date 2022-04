Rheinische Philharmonie musiziert in Limburg

Chefdirigent ist seit der Spielzeit 2017/18 der gebürtige Schotte Garry Walker: Das Staatsorchester Rheinische Philharmonie ist am 7. Mai in Limburg zu Gast. Foto: Kai Myller

LIMBURG - Das nächste Meisterkonzert der Kulturvereinigung Limburg findet am Samstag, 7. Mai, um 20 Uhr statt. Zu Gast in der Stadthalle Limburg an diesem Abend ist das bekannte Staatsorchester Rheinische Philharmonie. Auf dem Programm des Abends stehen Toru Takemitsus Requiem für Streicher, Joseph Haydns Trompetenkonzert Es-Dur und Gustav Mahlers Sinfonie Nr. 5 cis-Moll.

Aushängeschild

der Stadt Koblenz

Das Staatsorchester Rheinische Philharmonie ist mit seiner 350-jährigen Geschichte das philharmonische Aushängeschild der Stadt Koblenz und der gesamten Region. Chefdirigent ist seit der Spielzeit 2017/18 der gebürtige Schotte Garry Walker. Der Solist an der Trompete ist der 26-jährige Simon Höfele, der aktuelle Preisträger des wichtigsten deutschen Klassikpreises Opus Klassik 2020. Er hat sich in kurzer Zeit international als einer der erfolgreichsten Trompeter der jungen Generation etabliert und spielte als Solist bereits in vielen bekannten Orchestern.

Corona-Infos

im Internet

Tickets für das Konzert gibt es online auf ww.stadthalle-limburg.de und in der Ticketzentrale am Bahnhofsplatz 2 (Telefon: 0 64 31-98 06 19). Die Abendkasse ist ebenfalls geöffnet.

Unter der Adresse www.

kulturvereinigung-limburg.de und unter www.stadthalle-limburg.de wird über die geltenden Corona-Schutzregeln informiert.