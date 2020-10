Roller rammt Streifenwagen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Hadamar (red). Nach einer Verfolgungsfahrt am Sonntagvormittag in Hadamar ist es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Roller und einem Streifenwagen der Polizei gekommen. Das mit zwei Jugendlichen besetzte Kleinkraftrad war nach Angaben der Polizei gegen 10.50 Uhr auf der Mainzer Landstraße in Richtung Hadamar unterwegs. Eine Polizeistreife wollte es wegen des fehlenden Versicherungskennzeichens kontrollieren. Von den Anhaltesignalen der Beamten zeigte sich der Rollerfahrer wenig beeindruckt, sodass es zu einer Verfolgungsfahrt entlang der Mainzer Landstraße kam. Diese endete dann schlagartig, als der Rollerfahrer beim Versuch, in die Straße "Am Bahnhof" abzubiegen, mit dem Streifenwagen zusammenstieß. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Rollerfahrer flüchtete durch den nahe gelegenen Elbbach. Den 14-jährigen Sozius hielten die Polizisten vor Ort fest. Durch die polizeiliche Ermittlung konnte auch die Identität des Rollerfahrers - ein 17-jähriger Limburger - festgestellt werden. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.