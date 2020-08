Roller und Laufräder für die Kleinsten

Laufrad, Dreirad, Roller - Kinder trainieren mit diesen Fahrzeugen auch die eigene Sicherheit im Straßenverkehr. Unterstützung gibt es deshalb von der Kreisverkehrswacht Limburg-Weilburg. Symbolfoto: Caroline Seidel/dpa

Limburg-Weilburg (red). Damit Kinder sich im Straßenverkehr sicher bewegen können, sind motorische Fähigkeiten und die Entwicklung des Gleichgewichtssinns wichtig. Besonders Laufrad und Tretroller können dabei helfen. Deshalb kümmert sich die Kreisverkehrswacht Limburg-Weilburg seit 25 Jahren um die Ausstattung der etwa 120 Kindertagesstätten im Landkreis mit Rollern (bisher 802), seit 15 Jahren mit Laufrädern (bisher 332) und seit dem vergangenen Jahr auch mit Dreirädern speziell für die steigende Zahl an betreuten U-3-Kindern. Grundschulen mit Vorklassen werden ebenfalls mit Rollern und bei speziellem Bedarf auch mit Laufrädern versorgt.

Im vergangenen Jahr hat die Kreisverkehrswacht 71 Roller, 74 Laufräder und 37 Dreiräder für 25 Kindertagesstätten und vier Grundschulen angeschafft. Der pro Gefährt zu leistende Eigenanteil, teilte die Kreisverkehrswacht mit, liege im Schnitt bei etwa einem Drittel der Anschaffungskosten - zwei Drittel übernimmt der gemeinnützige Verein.

Jetzt wird Bedarf fürs kommende Jahr abgefragt

Für das kommende Frühjahr soll erneuter Bedarf abgefragt und bestellt werden. Zudem können Grundschulen jederzeit auch finanzielle Unterstützung zur Anschaffung von neuen Fahrrädern oder zur Reparatur bereits vorhandener Räder beantragen.

Die Kreisverkehrswacht unterstützt außerdem die Anschaffung von Move-it-Boxen und Velofit-Taschen, die mit kindgerechten Materialien sowohl die körperliche Beweglichkeit als auch die im Straßenverkehr wichtige Aufmerksamkeit fördern.

Eltern, ergänzte die Kreisverkehrswacht, könnten zur Verkehrssicherheit ihrer Kinder beitragen, indem sie ihre "Taxifunktion" reduzieren. Denn auch der Fußweg im Straßenverkehr müsse geübt werden - abgesehen von der ohnehin sinnvollen Bewegung im Freien.

Im Erwachsenenbereich schulen speziell ausgebildete Moderatoren in Sicherheitstrainings nach Vorgaben des Deutschen Verkehrssicherheitsrats Auto- und Motorradfahrer. Dabei lernen die Teilnehmer, unfallträchtige Situationen am besten erst gar nicht aufkommen zu lassen und üben, mit Brems- und Ausweichmanövern zu reagieren. Dieses gefahrlose Training mit dem eigenen Fahrzeug sei jedem zu empfehlen, so die Kreisverkehrswacht. Auch die Wiederholung sei sinnvoll, spätestens nach einem Fahrzeugwechsel.

2019 nahmen 187 Pkw- und 64 Motorradfahrer an den Fahrsicherheit-Trainings teil. Informationen dazu gibt es im Internet unter www.kvw-lm-wel.de oder unter Telefon 01 60-5 53 90 39.

Auch Kurse für mehr Sicherheit auf dem Pedelec

Da auch die Pedelecs, also elektrounterstützte Fahrräder, immer beliebter werden, bietet die Kreisverkehrswacht spezielle Schulungen und Übungsfahrten an, auch für Senioren. Übrigens: Pedelecs unterstützen nur dann mit Motorkraft, wenn auch in die Pedale getreten wird. Erfolgt die Pedalunterstützung bis maximal 25 Kilometer pro Stunde, gelten Pedelecs als Fahrrad und sind nicht zulassungspflichtig. E-Bikes dagegen fahren auf Knopfdruck auch ohne Pedalunterstützung und unterliegen daher ab sechs Kilometern pro Stunde der Zulassungspflicht.

Zu allen Themenbereichen der Kreisverkehrswacht Limburg-Weilburg gibt die Homepage www.kvw-lm-wel.de Auskunft und benennt Ansprechpartner mit Erreichbarkeiten, im Bedarfsfall auch unter Telefon 0 64 84-69 94.

Aufgrund der coronabedingten Einschränkungen musste die Jahreshauptversammlung der Kreisverkehrswacht vom März auf den Juli verschoben werden. Außerdem wurden in diesem Jahr noch keine Kinderfahrzeuge bestellt, da auch die Kitas vom "Stillstand" betroffen waren.