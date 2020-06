Romantische Stimmung im Rohbau: Polizei nimmt Mann fest

Die Polizei nahm den ungebetenen Gast fest. Symbolfoto: Harald Kaster

Königstein (red). Am Montagnachmittag riefen in Königstein die Eigentümer eines Bungalows die Polizei, nachdem sie ungebetenen Besuch hatten feststellen müssen.

Die Hausbesitzer begaben sich gegen 14 Uhr in ihr aktuell in der Sanierung befindliches Wohnhaus. In den Räumen waren Bilder aufgehängt, die Fenster waren mit Tüchern abgedunkelt, in einem Raum war eine Schlafstätte hergerichtet und das Zimmer wurde mit Kerzen und Blumenblüten romantisch dekoriert. Als das Ehepaar schließlich Geräusche auf dem Dachboden feststellte, entfernten sie kurzerhand die Leiter und verständigten sodann die Polizei.

Der Eindringling war somit bis zum Eintreffen der Beamten auf den Dachboden eingesperrt. Die Polizisten nahmen den ungebetenen Gast fest. Der 36 Jahre alte Mann aus dem Main-Kinzig-Kreis machte wirre Abgaben, weshalb er sich im Haus aufhalte und wofür die romantische Dekoration gedacht sei.