Runkel/Limburg: Radweg soll repariert werden

Der Radweg zwischen Dietkirchen und Dehrn soll sicherer werden. Symbolfoto: dpa

RUNKEL/LIMBURG - Arbeiten zur Beseitigung des Gefahrenschwerpunktes am Radweg der Kreisstraße zwischen Dietkirchen und Dehrn am "Weißen Haus" seien eingeleitet - das hatte Valentin Bleul, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler (FW) im Kreistag Limburg-Weilburg, mitgeteilt. Er habe diese Nachricht von Landrat Michael Köberle (CDU) aus dem Kreisausschuss erhalten. Bleul verweist auf die langjährigen Bemühungen seiner Fraktion, die Gefahrenquelle zu entschärfen. Bereits im Oktober 2016 habe die FW erstmals auf die Situation hingewiesen. Über den Zeitraum von drei Jahren seien keinerlei Aktivitäten der Kreisverwaltung zu erkennen gewesen. Deshalb sei die FW mit drei Anträgen in den Sitzungen des Haupt- und Finanzausschuss, des Raumordnungsausschusses und des Kreistags im Februar 2020 erneut aktiv geworden. In allen drei Gremien seien die Anträge mit den Stimmen der Koalition von CDU und SPD abgelehnt worden.

Da auch im Entwurf des Haushaltplans 2022/2023 keine Baumaßnahme erkennbar gewesen sei, habe die FW eine Anfrage zum Haushalt gestellt und nun endlich eine positive Nachricht erhalten.

Förderbescheid von

Hessen Mobil fehlt noch

Laut Landrat Köberle habe die Kalkulation Gesamtkosten von rund 60 000 Euro ergeben. Der Kreis erwarte eine Förderung von 70 bis 80 Prozent von Hessen Mobil. Für die Maßnahme stünden im Finanzhaushalt Haushaltsreste zu Verfügung. Eine Auftragsvergabe könne aber erst erfolgen, wenn der Förderbescheid von Hessen Mobil vorliege. Nach dem Vorliegen des Bescheides erfolge die Umsetzung der Maßnahme unverzüglich; die notwendige Ausschreibung sei bereits vorbereitet.