Sattelzug auf A3 bei Limburg verunglückt

LIMBURG - Ein leerer Sattelzug ist am Dienstagnachmittag gegen 14.10 Uhr auf der A3 kurz hinter der Anschlussstelle Limburg Nord verunglückt. Der 44-jährige Fahrer war laut Polizei mit seinem Gespann auf der rechten Fahrspur unterwegs, als er auf der regennassen Fahrbahn aus bislang ungeklärter Ursache ins Schlingern geriet. Der Lkw brach nach links über alle drei Fahrstreifen aus und durchschlug die Mittelleitplanke. Laut Polizei blieb das Fahrzeug auf der linken Spur der Gegenfahrbahn liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt und kam vorsorglich in ein Krankenhaus.

Aus der Zugmaschine lief Diesel auf die A3. Diesen musste die Feuerwehr binden. Inwieweit der Kraftstoff in die Kanalisation gelangte, konnte laut Polizei bislang nicht geklärt werden.

Während der Unfallaufnahme und den Rettungs- und Bergungsarbeiten mussten in beiden Fahrtrichtungen der jeweils linke und mittlere Fahrstreifen für mehrere Stunden gesperrt werden. In beiden Richtungen bildete sich ein kilometerlanger Rückstau. Der Schaden an dem verunglückten Sattelzug sowie an der Mittelleitplanke beträgt mehrere Zehntausend Euro.