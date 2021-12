Schläge beim Diskobesuch

Jetzt teilen:

LIMBURG - Mit einem Faustschlag hat am Sonntag, 19. Dezember, gegen 6.40 Uhr für einen jungen Mann ein Diskobesuch in einer Diskothek in der Elzer Straße in Limburg geendet. Wie die Polizei berichtet, kam es zwischen zwei Diskothekbesuchern beim Verlassen des Clubs zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Zunächst gab es eine Rangelei, die dann mit einem Faustschlag in das Gesicht eines 19-Jährigen aus Limburg endete. Der junge Mann wurde leicht verletzt. Der 38-jährige Beschuldigte aus Bad Schwalbach war noch vor Ort; ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen ihn wurde eingeleitet.