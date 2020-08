Schlägerei nach Geburstagsfeier

Jetzt teilen:

Limburg (red). In der Nacht zum Mittwoch ist es in Limburg im Bereich der Schiede zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen. Ein 18-Jähriger hatte in seinen Geburtstag hineingefeiert und saß nach Angaben der Polizei gegen 2.15 Uhr mit vier Freunden auf einer Bank, als er mit einem vorbeikommenden 35 Jahre alten Mann in einen Streit geriet. Die zunächst verbale Auseinandersetzung endete schließlich in Handgreiflichkeiten, wobei der 35-Jährige seinen 18-jährigen Kontrahenten mit einer abgebrochenen Glasflasche attackiert haben soll. Bei der Schlägerei wurden beide Männer leicht verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht, wo aufgrund ihrer Alkoholisierung eine Blutentnahme erfolgte. Der 35-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Da er sich dagegen zur Wehr setzte, muss er sich nun neben der gefährlichen Körperverletzung auch noch wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.