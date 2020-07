Schlagfester Prototyp im Test

Die Radstätte im Limburger Schleusenweg informiert über den Radweg Deutsche Einheit sowie über den Standort Limburg. Das Display wurde jedoch zerstört, sodass digital keine Informationen mehr abgerufen werden können. Foto: Stadt Limburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Limburg (red). Limburg liegt auf dem Radweg Deutsche Einheit zwischen Bonn und Berlin, sichtbares Zeichen ist die Radstätte, ein auffallend gestalteter Informationspunkt im Schleusenweg. Doch die Informationen sind derzeit nicht abrufbar und eine Besserung ist erst mittelfristig in Sicht.

Die Erneuerung des Displays kostet etwa 4500 Euro, eine Versicherung gegen Vandalismus hat die Stadt nicht abgeschlossen. An dem Standort im Schleusenweg ist eine Videoüberwachung nicht möglich, da die hierfür notwendigen Kosten in keinem Verhältnis zum Schutz der Anlage stehen.

Aktuell wird ein Prototyp eines schlagresistenten Displays mit einer externen Handballenbedienung an der Radstätte in Rothenburg an der Fulda getestet. Ein Kostenvoranschlag für ein solches Modell liegt noch nicht vor. Zudem soll erst einmal das Ergebnis des Tests in Rothenburg abgewartet werden, bevor ein Auftrag zur Erneuerung erteilt wird.

Das Display wurde im August vergangenen Jahres beschädigt, blieb jedoch funktionsfähig. Im November folgte eine zweite Beschädigung, die das Display zerstörte. Der Rechner wurde daraufhin heruntergefahren, die Stadt stellte Strafanzeige gegen Unbekannt.

Kosten für die Reparatur muss die Stadt tragen

Die Radstätte ist durch das Land und den Bund gefördert worden, Limburg beteiligte sich mit knapp 1000 Euro an den Investitionskosten. Aufgrund der notwendigen Reparatur fragte die Stadt beim Ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur an, dem Träger des Projekts. Die Reparatur und die anfallenden Kosten, so die Auskunft aus dem Ministerium, sind durch die Stadt zu übernehmen. Gleichzeitig wies das Ministerium darauf hin, dass eine Mindestnutzungsdauer von drei Jahren gewährleistet sein muss, ansonsten müssen die Fördergelder zurückgegeben werden.