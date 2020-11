Schnelle Festnahmen nach Tankstellenüberfällen in Limburg

Vier Männer hat die Polizei wegen Tankstellenüberfällen in Limburg festgenommen. Symbolfoto: Brian Jackson/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - Nach zwei Überfällen Anfang dieser Woche auf Tankstellen in der Wiesbadener Straße in Limburg und der Bahnhofstraße in Eschhofen konnte die Limburger Polizei mehrere Tatverdächtige festnehmen.

Bei beiden Taten betraten jeweils zwei Männer den Verkaufsraum der Tankstelle, bedrohten einen Mitarbeiter mit einem Messer und entnahmen aus der Kasse Bargeld. Im Zusammenhang mit dem Überfall am Montag gegen 20.50 Uhr in der Wiesbadener Straße konnten Beamte der Limburger Polizei zeitnah nach der Tat im näheren Umfeld der Tankstelle zwei 21 und 24 Jahre alte Tatverdächtige festnehmen. Diese wurden im Laufe des Dienstags einer Haftrichterin beim Amtsgericht in Limburg vorgeführt, welche Untersuchungshaft gegen das Duo anordnete.

Auch nach dem Überfall am Dienstag gegen 19.50 Uhr in der Bahnhofstraße verlief eine direkt eingeleitete Fahndung der Polizei erfolgreich. Im Bereich des Lahnufers konnten hier zwei 20 und 28 Jahre alte Tatverdächtige durch Polizeibeamte festgenommen werden. Gegen diese beiden wurde am Mittwochnachmittag ebenfalls durch eine Haftrichterin beim Amtsgericht in Limburg Untersuchungshaft angeordnet.

Verknüpfte Artikel

Alle vier Männer sind bereits hinreichend wegen Gewaltdelikten polizeibekannt. Es wird zudem geprüft, ob die vier Festgenommenen für weitere Überfälle in Frage kommen könnten.