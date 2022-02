Schneller einen Parkplatz in Limburg finden

In der Hospitalstraße in Limburg wird es täglich ganz schön eng. Zwischen schräg geparkten Fahrzeugen (links) und wegen Be- und Entladevorgängen haltender Lastwagen (rechts) schlängelt sich der Verkehr. Foto: Stadt Limburg

LIMBURG - Parken in Limburg, das sorgt immer wieder für Gesprächsstoff. Ein Neumarkt ohne Parkplätze, vermeintlich weite Wege, Parken in der zweiten Reihe oder auf Gehsteigen und Radwegen - und natürlich die Kosten. Reichlich Zündstoff also.

Ein Parkraum-Management-Konzept soll die Situation verbessern. Bei der Entwicklung setzt die Stadt auf die Beteiligung der Öffentlichkeit. "Uns liegt viel daran, ein realistisches Meinungsbild abzurufen", macht Bürgermeister Marius Hahn (SPD) deutlich. Dabei gehe es um die Meinung der Limburger Bürger ebenso, wie um Personen, die touristisch oder zum Einkaufen unterwegs sind oder in der Stadt arbeiten.

Nach seiner Einschätzung hat die Stadt einen klaren Auftrag zum Handeln, denn nach Angaben des hessischen Umweltministeriums trägt der Parksuchverkehr zu den schlechten Luftwerten bei. Es gebe Rundstreckenfahrten durch die zentrale Innenstadt, um Parkplätze zu finden. Deshalb habe die städtische Politik mit der Verabschiedung des "Masterplan Mobilität 2030" dem Magistrat bereits 2019 den Auftrag zur Verkehrswende erteilt. Ein von der Stadt in Auftrag gegebenes Parkraum-Management-Konzept soll dabei in die Zukunft weisen. Doch um das aufstellen zu können, ist es aus Sicht der Stadtverwaltung zunächst einmal wichtig, Grundlagen zu schaffen. Dazu wurde Ende Oktober 2021 an zwei Tagen die Auslastung der Stellplätze im öffentlichen Raum, auf den Parkplätzen sowie in den Parkbauten (Tiefgaragen, Parkhäuser und mehr) ermittelt.

Die Auswertung der Ergebnisse ist noch nicht abgeschlossen. Allerdings gibt es schon einige bekannte Fakten: Im gesamten Untersuchungsgebiet stehen rund 3200 öffentlich zugängliche Stellplätze in Parkhäusern, Tiefgaragen und auf Parkplätzen zur Verfügung. Auf diesen Plätzen kann mit Parkscheinen, Parkscheiben oder auch frei geparkt werden. Allein in der Altstadt und Innenstadt gibt es 20 Parkhäuser, Tiefgaragen und Parkplätze mit rund 2000 öffentlich zugänglichen Stellplätzen. Bevor es nun an die Erstellung des Konzeptes mithilfe von Fachleuten aus dem Verkehrswesen geht, will die Limburger Verkehrsabteilung abfragen, wie die täglichen Erfahrungen der Bürger mit der Parkproblematik sind, wie sie die Parksituation in der Stadt bewerten, und wo sie Potenziale zum Parken sehen. Die Beteiligung ist seit Montag, 7. Februar, online wie analog möglich. "Wir werden sicherlich nicht alle Wünsche erfüllen können, denn dafür werden sie mit großer Wahrscheinlichkeit zu vielschichtig und die Interessen der Beteiligten sehr unterschiedlich sein", unterstreicht Erster Stadtrat Michael Stanke (CDU) in einer Pressemitteilung. Ziel müsse es sein, die Autofahrer zügiger und ohne Umwege zu ihren Parkplätzen zu bringen, Flächen für City-Logistik zu schaffen, aber auch im Zusammenhang mit dem bereits in Arbeit befindlichen Radverkehrskonzept Wege zu finden, dem umweltschonenden Verkehr insgesamt mehr Fläche einzuräumen. "Das übergeordnete Ziel ist es, die Limburger Innenstadt gut erreichbar zu halten, die Verkehrswege zu beschleunigen und gleichzeitig die Aufenthalts- und Lebensqualität zu erhöhen", sagt Stanke. Das werde nicht immer einvernehmlich zu erreichen sein, darüber sind sich Bürgermeister und Erster Stadtrat im Klaren.

Zudem will die Stadt eine übersichtliche und vereinheitlichte Parkregelung schaffen. Derzeit gibt es in den verschiedenen Bewohnerparkzonen ganz unterschiedliche Vorgaben. Bestandteil des Konzepts ist auch ein Parkleitsystem, das umfassend, übersichtlich und in Echtzeit darüber informieren soll, wo und welche Parkplätze aktuell in der Innenstadt zur Verfügung stehen.

Wer sich umfassend informieren möchte, dem steht die Website www.limburg-

bewegt.de zur Verfügung. Seit Montag, 7. Februar, ist über die Seite auch die Online-Beteiligung möglich. Analog funktioniert die Teilnahme über eine Postkarte, die sich in einem Flyer befindet, der an verschiedenen Stellen in der Stadt wie dem Bürgerbüro, der Mobilitätszentrale, dem Stadthaus und der Tourist-Info ausgelegt ist.