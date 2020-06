Schuld sind Wetter und das Fahrverhalten

Die Oberfläche der beiden oberen Ebenen des Parkhauses am ICE-Bahnhof weist erhebliche Schäden auf. Dort steht in den Sommerferien eine umfassende Sanierung an. Foto: Stadt Limburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Limburg (red). Mit Beginn der Sommerferien am Montag, 6. Juli, starten im Parkhaus des Limburger ICE-Gebiets Sanierungsarbeiten. Daher stehen die beiden oberen Parkebenen (Ebenen 5 und 6) dann nicht mehr zur Verfügung. Auf den übrigen Ebenen sind Sanierungen in kleineren Teilbereichen notwendig, die ohne komplette Sperrung vorgenommen werden können. In den zurückliegenden Jahren wurden immer wieder kleinere und größere schadhafte Stellen beseitigt.

Kosten der Sanierung betragen 82 400 Euro

Die Sanierung kostet rund 82 400 Euro. Die Bodenbeschichtung wird erneuert und Reparaturarbeiten am Beton sind ebenfalls notwendig. Auf den beiden oberen Ebenen, die nicht überdacht sind, ist die Schutzschicht auf den Park- und Fahrflächen zum großen Teil witterungsbedingt abgenutzt und teilweise bis auf den Rohbeton abgetragen.

Neben den Witterungseinflüssen führt auch das Fahrverhalten zu Schäden. Mutwillig herbeigeführter Reifenabrieb sei nicht selten die Ursache, heiß es in einer Pressemitteilung der Stadt. Dieser Reifenabrieb kommt dadurch zustande, dass auf den Ebenen Fahrzeuge erheblich und mit durchdrehenden Reifen beschleunigen. Die Stadt strebt deshalb zusätzliche Kontrollen im Parkhaus an.

Die Fläche auf den beiden Ebenen umfasst rund 1400 Quadratmeter. Auf den Ebenen 2 bis 4 kommen weitere 120 Quadratmeter an zu sanierender Fläche hinzu.

Die Arbeiten finden in den Sommerferien statt, da in dieser Zeit das Parkhaus in der Regel eine geringe Auslastung aufweist. Das Parkhaus ist im Besitz der Limburger Stadtlinie. 573 Pkw-Stellplätze sind dort vorhanden.