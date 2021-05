Schwerer Raub: Lieferant mit Pistole und Messer bedroht

Die Polizei in Limburg bittet um Hinweise nach dem brutalen Überfall in Kirberg. Foto: Arne Dedert/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HÜNFELDEN - Gegen Viertel nach vier am Sonntagmorgen wurde in Hünfelden-Kirberg der Anlieferungsfahrer bei der Belieferung der Filiale mit Backwaren beraubt. Zwei unbekannte Täter stiegen auf die Ladefläche des LKW, als der Fahrer gerade die Backwaren bereitstellte. Unter Vorhalt einer schwarzen Pistole und eines Messers verlangten sie das Mobiltelefon des Fahrers.

Einer der Beiden suchte dann erfolglos in der Filiale nach weiteren Wertgegenständen. Der Fahrer wurde danach mit einem mitgeführten Kabelbinder auf den Händen gefesselt. Danach verließen die beiden unbekannten Täter den Tatort in Richtung B 417.

Beide Täter waren etwa 20-25 Jahre alt, 180cm groß mit schlanker Gestalt. Beide waren mit royalblauen Arbeitshosen und olivgrünen Jacken bekleidet. Sie trugen bei Tatausführung Handschuhe und schwarze Masken/Sturmhauben mit Seh-und Mundschlitzen.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431-9140-0 in Verbindung zu setzen.