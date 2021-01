Sechs Verletzte nach Wohnungsbrand in Limburg

Fünf Leichtverletzte, eine lebensgefährlich Verletzte und rund 100.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Wohnungsbrands in Limburg.

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - Lebensgefährliche Verletzungen hat sich eine Frau am Donnerstagnachmittag bei einem Wohnhausbrand in der Kirchstraße in Limburg-Ahlbach zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, sprang die junge Frau aus einem Fenster, um sich vor den Flammen zu retten. Dabei verletzte sie sich so schwer, dass Lebensgefahr besteht.

Vier weitere Personen mussten mit Rauchgasvergiftungen vom Rettungsdienst behandelt werden und kamen ins Krankenhaus. Eine weitere Person erlitt einen Schock und musste ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt werden.

Bislang liegen den Ermittlern eigenen Angaben zufolge keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung vor. Die weiteren Ermittlungen führen nun die Brandexperten der Limburger Kriminalkriminalpolizei durch.

Die Kirchstraße musste komplett und die Vorderstraße bis zur Einmündung Dehrner Straße gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei zirka 100.000 Euro.