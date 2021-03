Senior fällt auf Lockvogel-Trick herein

Auf den Anruf falscher Polizisten fällt ein Mann in Bad Camberg herein. Er hebt mehrere Tausend Euro von seinem Konto ab, die die Unbekannten erbeuten. Symbolfoto: Heiko Küverling/Fotolia

BAD CAMBERG - Am Freitagmorgen ist ein Senior aus Bad Camberg falschen Polizeibeamten zum Opfer gefallen. Er ist nach Angaben der echten Polizei gegen 9.30 Uhr von angeblichen Polizisten angerufen worden. Ihm wurde am Telefon aufgetischt, dass die Polizei einer Räuberbande auf die Schliche gekommen sei, er solle nun als Lockvogel helfen, die Täter dingfest zu machen. Dazu sollte der senior allerdings mehrere Tausend Euro bei der Bank abzuheben und damit auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Limburger Straße in Bad Camberg zu fahren. Der Senior ließ sich auf die abenteuerliche Geschichte ein, hob das Geld von seinem Konto ab und fuhr gegen 11 Uhr mit seinem braunen Mazda auf den Parkplatz, wo er einen Umschlag mit dem Geld auf dem Vorderreifen seines Autos deponierte. Während der Senior versuchte, mit den angeblich im Einkaufsmarkt auf ihn wartenden Polizisten Kontakt aufzunehmen, schnappten sich die Täter den Umschlag und flüchteten. Die Limburger Kriminalpolizei bittet Personen, die am Freitagvormittag zwischen 11 und 11.30 Uhr im Bereich des Einkaufsmarktes in der Limburger Straße in Bad Camberg verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Telefon 0 64 31-9 14 00 zu melden.