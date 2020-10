Senioren um ihre Ersparnisse gebracht

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BAD CAMBERG - Anfang der Woche haben Trickbetrüger in Bad Camberg mit dem "Enkeltrick" ein älteres Ehepaar um seine Ersparnisse gebracht. Am Montag meldete sich eine bisher unbekannte Frau gleich mehrmals bei den Eheleuten und gab sich dabei als deren Enkelin aus. Bei den Anrufen bat sie um eine größere Menge Bargeld für einen bevorstehenden Immobilienkauf. Dabei war die Betrügerin nach Polizeiangaben so überzeugend, dass die Senioren zwischen 18.30 und 19 Uhr desselben Tages im Bereich der Dillenburger Straße mehrere Tausend Euro Bargeld in einer schwarzen Ledertasche mit Reißverschluss an einen bisher unbekannten Mann übergaben. Der Mann soll schlank und etwa 1,80 Meter groß gewesen sein. Zudem habe er dunkle Haare sowie einen dunkleren Teint gehabt und sei mit einem schwarzen Parka bekleidet gewesen. Nach der Geldübergabe soll der Mannin Richtung Bad Sulza-Ring davongegangen sein. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei unter Telefon 0 64 1-9 14 00 entgegen.