Shopping-Gutscheine in Limburg kommen später

Eine Million Euro zahlt die Stadt Limburg insgesamt für Shopping-Gutscheine.

LIMBURG - Eine Million Euro für das Shoppen: Die Stadt Limburg wollte mit subventionierten Einkaufsgutscheinen den Einzelhandel ankurbeln. Daraus wird in diesem Jahr nun aber doch nichts mehr. Wegen des Lockdowns verschiebt sich die Aktion in das nächste Jahr. Nun hat das Stadtparlament die Laufzeit von "Das Limburg Plus" deswegen bis zum Ende des nächsten Jahres verlängert. Glücklich mit dem Ablauf sind indes nicht alle Parlamentarier.

Am Montagabend sind die Stadtverordneten zum einen in reduzierter Größe zusammengetreten - seit Monaten schon tagt das Parlament in Ausschussgröße. Wegen der nächtlichen Ausgangssperre im Kreis begann die Sitzung zudem etwas früher als sonst, damit es alle Teilnehmer auch noch rechtzeitig nach Hause schaffen würden.

Bürgermeister Marius Hahn (SPD) sagte, es mache keinen Sinn, Geschäfte zu unterstützen, wenn diese nicht aufmachen dürften. Er sage es schweren Herzens, dass die Aktion verschoben werden müsse. Bei der Laufzeit regte er an, diese zu korrigieren und länger im nächsten Jahr gültig sein zu lassen.

GUTSCHEIN "Das Limburg Plus" heißt der Gutschein, den die Stadt Limburg im nächsten Jahr ausgeben will. Er hat einen Wert von 35 Euro und wird für 25 Euro verkauft. Die Differenz von 10 Euro zahlt die Stadt. Bis zu vier Gutscheine pro Kopf können erworben werden. Infos unter www.limburg.de.

FDP-Fraktionschefin Marion Schardt-Sauer sagte, dass der Lockdown seit Wochen diskutiert werde. Das werfe Fragen auf. So wollte sie wissen, welche Kosten bislang angefallen seien, ob schon Gutscheine gedruckt worden seien und wie der weitere Plan sei - wie viele Unternehmen würden sich denn beteiligen, wollte die Fraktionschefin wissen.

Bürgermeister Hahn antwortete, dass die Gutscheine noch nicht bedruckt seien. Die Gültigkeit könne also noch verändert werden. Die Zahl der bislang teilnehmenden Händler bezifferte er mit 85. Für die CDU-Fraktion sagte Dominque Huth, dass er die Verschiebung bedauere. "Die Gastronomie liefert gerade Essen nach Hause, da könnte Umsatz gemacht werden", sagte Huth. Er werde oft im Bekanntenkreis gefragt, warum man die Gutscheine nicht auch digital einlösen könne. Der Umsatz, der jetzt verloren gehe, werde nicht im Januar aufgeholt werden können, warnte Huth. Bürgermeister Hahn sagte darauf, dass man im Januar eine digitale Lösung anbieten könne.

"Wir sprechen hier von einem technischen Quantensprung", sagte Hahn. Er verstehe, dass es nicht befriedigend sei, zu raten, einen Ausdruck des Gutscheins unter den Weihnachtsbaum zu legen. Aber es gehe am Ende um Verantwortung. "Es heißt nun, dringend größere Menschenansammlungen zu verhindern", sagte Hahn. Es mache ihm keinen Spaß, er wisse sehr wohl, dass es gerade die umsatzstärkste Zeit im Jahr sei. SPD-Fraktionschef Peter Rompf gab zu bedenken, dass größere Menschenansammlungen kontraproduktiv seien im Sinne der Corona-Bekämpfung. "Prämisse ist, auf gut Deutsch gesagt, mit dem Hintern zu Hause zu bleiben", sagte Rompf. "Wer die zehn Euro mitnehmen will, dem ist es egal, ob er das jetzt machen kann oder im Januar", sagte Rompf. Es werde so oder so dieses Jahr ein anderes Weihnachten geben. "Es gibt nun ein höheres Gut und das ist die Gesundheit", sagte Rompf weiter. Grünen-Fraktionschef Sebastian Schaub fragte ebenfalls, ob es nicht eine digitale Möglichkeit gebe. Vielleicht könne man in Nachverhandlungen treten, regte er an.

Bürgermeister Hahn gab hierauf zu bedenken, dass mit "einer Menge Geld" hantiert werde. "Da muss man aufpassen", sagte Hahn. Paul-Josef Hagen von der SPD-Fraktion wies darauf hin, dass die Firma Wochen brauche, um die Anwendung sicher zu programmieren. "Da sind Millionen Euro an Wert drauf gebucht, das muss bombensicher sein", sagte Hagen. Die Händler seien zudem "gar nicht so böse drum, dass der Gutschein nicht ausgegeben wird in der Hektik", sagte Hagen weiter. Januar und Februar seien "die totesten Zeiten, da wäre der Gutschein richtig wirkungsvoll", fuhr der SPD-Mann fort.

Die FDP-Fraktionschefin Schardt-Sauer hingegen sagte, dass sie bei ihrer Haltung bleibe, das Vorhaben als "Verschwendung von Steuergeldern" zu bewerten. "Hier wird versucht, ein Planungsdesaster schönzureden", sagte Schardt-Sauer. "Wir tätigen Überweisungen mit dem Handy, wir leben im 21. Jahrhundert. Im digitalen Zeitalter so etwas nicht anzubieten, ist schon spannend. Wenn ein Händler lieber im Winterschlaf bleiben will, sagt das viel über die digitale Performance der Stadt aus", sagte die Fraktionschefin. Den Hinweis auf die Gesundheit als Grund zur Verzögerung ließ sie nicht gelten: "Der Lockdown kam mit Ansage."

Bürgermeister Hahn entgegnete, dass er sich noch gut erinnern könne, wie der Gutschein diskutiert wurde in den Stadtgremien. "So oder so hätten wir das diese Woche kurz vor knapp gemacht", sagte Hahn. Aber jetzt für ein, zwei Tage noch in den Verkauf gehen, das sei kontraproduktiv. Ab Mittwoch beginnt der bundesweite Lockdown.

Das Parlament verlängerte die Laufzeit des Gutscheins bis 31. Dezember 2021, die FDP-Fraktion stimmte dagegen.