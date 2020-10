"Sie standen nicht abseits"

Die Historikerin und Publizistin Frauke Geyken hat die Rolle der Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus aufgearbeitet und gewährte ihren Zuhörern im Festsaal der Vitos-Klinik Hadamar Einblicke in ihr Leben. Foto: Dieter Fluck

HADAMAR - Wenn Frauen bekannter Männer, die der Ideologie der Nazis trotzten, ihren im Nationalsozialismus zugewiesenen Platz zwischen Küche und Kinderzimmer verließen oder keine Soldatenstrümpfe strickten, machten sie sich verdächtig. Sie dienten nicht der Volksgemeinschaft, gerieten dadurch in den Blick des Regimes und lebten in ständiger Gefahr. Nach Kriegsende mussten erst 75 Jahre vergehen, bis der Beitrag dieser Frauen im Widerstand gegen Hitler erkannt und durch eine Aufarbeitung in das öffentliche Bewusstsein gerückt wurde.

Darüber sprach die Historikerin und Publizistin Frauke Geyken anlässlich einer Sonderausstellung, die noch bis zum 11. November in der Gedenkstätte Hadamar zu sehen ist. Jahrelang war es einer ihrer Forschungsschwerpunkte, deren Erkenntnisse die Expertin unter anderem in ihrem 2014 erschienenen Buch "Wir standen nicht abseits" niedergeschrieben hat.

"Den Männern war sehr wohl bewusst, was ihre Frauen im Widerstand leisteten. Sie gaben ihren Männern nicht nur Kraft, sondern betätigten sich zumeist aktiv im Hintergrund", sagte die Referentin. Ihr Anteil am Widerstand sei eine enorme Belastung für die Familie gewesen, bis hin zur Ehekrise wie bei Rosemarie Reichwein, der Ehefrau des Reformpädagogen Adolf Reichwein, der dem Kreisauer Kreis, einer bürgerlichen Widerstandsgruppe, angehörte. Sie, Mutter von vier Kindern, schwebte in ständiger Lebensgefahr, obwohl ihr Mann ihr nichts von seinen Aktivitäten erzählt habe, berichtete Geyken.

Eine Würdigung als Frau des Widerstandes wurde in dem Vortrag auch Freya Gräfin von Moltke zuteil. Die Schriftstellerin und Juristin gründete mit ihrem Ehemann und weiteren Aktiven den Kreisauer Kreis. Frauen seien auch verhaftet worden. "Man raubte ihnen ihre Kinder und nahm sie in Bad Sachsa (am Südrand des Harzes gelegen) in ein Kinderheim in Sippenhaft, worunter die Traumatisierten ihr ganzes Leben lang litten."

Die Historikerin stellte Annedore Leber vor, Publizistin, Verlegerin und SPD-Politikerin, Ehefrau des von den Nationalsozialisten ermordeten Reichstagsabgeordneten und Widerstandskämpfers Julius Leber; ein enger Freund des Claus Graf Schenk von Stauffenberg, dem Hauptakteur beim Attentat vom 20. Juli 1944. Annedore Leber sei es gelungen, ihren 1933 verhafteten Mann nach vielen Jahren aus dem KZ zu holen und habe ihm den Rücken freigehalten. Sie habe sich später als Nachlassverwalterin des Widerstandes hervorgetan, unter anderem die Zeitschrift "Mosaik" herausgegeben.

Heute seien viele dieser Frauen in Vergessenheit geraten, stellte Frauke Geyken fest: "Es heißt lediglich, sie hätten ihre Männer im Widerstand unterstützt. Dabei waren sie wie Annedore Leber als konspirative Frauen beteiligt." Antje Hasenclever, zum Beispiel. Sie unterstützte ihren späteren Mann, den Chemiker, Kommunist und Widerstandskämpfer Robert Havemann. Frauen wie sie, machten Botengänge, verbreiteten Informationen und übernahmen organisatorische Aufgaben.

Die Kommunistin Cato Bontjes van Beek aus einer Künstlerfamilie in Norddeutschland, entwickelte früh ein Bewusstsein für das von den Nazis verursachte Leid und Unrecht. Sie druckte und verteilte gemeinsam mit anderen illegale Schriften und Flugblätter, die zum Kampf und zum Widerstand aufriefen. Sie wurde 1943 im Strafgefängnis Plötzensee durch das Fallbeil hingerichtet.

Um ein Mehrfaches bekannter wurde Sophie Scholl, die mit ihrem Bruder Hans und anderen Münchner Studenten als Kern der Widerstandsgruppe "Die weiße Rose" gilt. Die Referentin stellte auch Inge Aicher-Scholl vor, die älteste Schwester von Sophie und Hans, die ihr gesamtes Handeln nach 1943/45 in die Erfüllung des Erbes ihrer ermordeten Geschwister stellte.