Sirenen sollen in Brechen künftig alle warnen

Brechen will sein Sirenenwarnsystem ausbauen und bekommt dafür vom Landkreis eine Förderung.

Brechen (red). Wenn es drauf ankommt, ist ein gutes Sirenenwarnsystem wichtig. Die Gemeinde Brechen möchte ihres deshalb ausbauen und moderne Standards umsetzen. Der Landkreis fördert das Projekt mit rund 33 000 Euro aus dem Zukunftsfonds "Limburg-Weilburg - Stark und Innovativ". Den Förderbescheid hat Landrat Michael Köberle (CDU) an Brechens Bürgermeister Frank Groos (parteilos) übergeben.

Altes Warnsystem aus der Zeit vor den Weltkriegen

Das Sirenensystem, erklärte Groos, solle mittelfristig eine weitestgehend flächendeckende Warnung der Bevölkerung gewährleisten. "Das bestehende Sirenenwarnsystem stammt aus der Zeit vor den Weltkriegen, ist technisch veraltet und in der Ausleuchtung für die seit der Errichtung hinzugekommenen Wohngebiete völlig unterdimensioniert", sagte Groos. In den Warngebieten sollen deshalb elektronische Sirenen zur Warnung der Bevölkerung vor besonderen Schadenslagen wie beispielsweise Naturkatastrophen, schweren Unfällen oder Schadstoffemissionen eingerichtet werden. Die Sirenensignale, so Groos weiter, " sollen die Bevölkerung im Freien und in geschlossenen Räumen warnen. Das Signal soll die Menschen auffordern, sich in geschlossene Räume zu begeben, gegebenenfalls Türen und Fenster zu schließen sowie das Radio einzuschalten und auf Durchsagen zu achten. Der Weckeffekt für Personen, die sich in geschlossenen Räumen aufhalten, ist ausdrücklich gewünscht".

Die Sirenen sollen zudem durch einen Pufferspeicher auch bei Stromausfall noch die Warnung der Bevölkerung für einen bestimmten Zeitraum sicherstellen können und über Durchsagen eine sprachliche Warnung mit Handlungsanweisungen ermöglichen.

Auf Initiative von Landrat Michael Köberle hatte der Kreistag die Einrichtung des "Zukunftsfonds Limburg-Weilburg - Stark und Innovativ" beschlossen. Ziel des Fonds ist die Stärkung der ländlichen Regionen des Landkreises im Hinblick auf Infrastruktur und Mobilität, insbesondere für ältere Menschen. Hierzu zählen auch die Förderung und Ausbildung im kommunalen Brandschutz sowie der in den Mittelpunkt rückende Klimaschutz.