Sommerpause auf dem Domberg

LIMBURG - Ferien in der Kapelle des Limburger Bischofshauses: Im August pausieren die sonntäglichen Gottesdienstübertragungen, im September soll es dann weitergehen.

"Wir setzen mit der Pause der Livestreams einerseits eine Zäsur, andererseits sind für viele Menschen die Gottesdienstbesuche vor Ort auch wieder möglich", erklärt Pressesprecher Stephan Schnelle die Entscheidung.

Im März 2020 begann das Bistum Limburg zahlreiche Gottesdienste aus der Kapelle des Limburger Bischofshauses und aus dem Limburger Dom zu streamen. "Wir haben dadurch vielen Gläubigen die Möglichkeit gegeben, gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Es ist eine virtuelle Gemeinschaft entstanden, trotz der Distanz", sagt Schnelle.

Damit diese Gemeinschaft auch in der Sommerpause verbunden bleibt, gibt es ein alternatives Angebot. Jeden Sonntag ab 10 Uhr erscheint auf dem Youtube- und Facebook-Kanal des Bistums Limburg ein kurzes Video, in dem auf das aktuelle Tagesevangelium Bezug genommen und der Segen gespendet wird. Gläubige haben weiterhin die Möglichkeit, die Gottesdienste am Sonntag im linearen Programm der ARD und des ZDF mitzufeiern. So wird beispielsweise am Sonntag, 15. August, ein Gottesdienst im ZDF aus Mainz übertragen.

Ab September geht

das Bistum wieder live

Zudem gibt es zahlreiche weitere Online-Angebote, beispielsweise streamen die Diözesen Freiburg, Köln, München-Freising und Würzburg jeden Sonntag um 10 Uhr einen Gottesdienst. "Es heißt nicht, dass wir die Livestreams komplett beenden", sagt Schnelle weiter. "Es geht uns lediglich um eine Sommerpause. Im September werden die Livestreams weitergehen."

Durch die Pause der Livestreams haben Gäste des Limburger Diözesanmuseums weiterhin die Möglichkeit, die Kapelle des Bischofshauses zu besuchen und den Kirchenraum selbst zu erfahren.