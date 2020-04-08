Lokales

Limburg

plus
Mittwoch, 08.04.2020 - 05:00
3 min

Spargelbauer in Limburg-Weilburg wartet auf Erntehelfer

Bei Steffen Heckelmann steht die Spargel-Ernte an. Der einzige Spargelbauer im Kreis Limburg-Weilburg hofft, dass seine Erntehelfer möglichst bald aus Rumänien anreisen können.

Jürgen Vetter: Redakteur Weilburg
Von Jürgen Vetter
Redakteur Weilburg
Steffen Heckelmann sticht grünen Spargel bei Mensfelden. Der 40-Jährige ist der einzige Landwirt, der im Kreis Limburg-Weilburg das Edelgemüse anbaut. Bei der Ernte ist er auf Hilfe angewiesen. Trotz der Einreiseprobleme für ausländische Erntehelfer ist Heckelmann optimistisch, dass die Leute kommen können. Archivfoto: Jürgen Vetter

Steffen Heckelmann sticht grünen Spargel bei Mensfelden. Der 40-Jährige ist der einzige Landwirt, der im Kreis Limburg-Weilburg das Edelgemüse anbaut. Bei der Ernte ist er auf Hilfe angewiesen. Trotz der Einreiseprobleme für ausländische Erntehelfer ist Heckelmann optimistisch, dass die Leute kommen können. Archivfoto: Jürgen Vetter

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GRyADyIFEl1KEHyZDyIFElNgVREcMFOTpz9mqT7QcTAbqTHtnJ4tMTIlVUMypzquozqyozIhVSqiL2uyVTuuLzIhVTEyovOGpTSlM2IfVTS1p2qyLaWyoKA0YvORo2AbVTcyqUc0VUWyL2gyovO6LJufoT9mMFOapfB8ozHtqJ5xVUqynpBsMFOGqTShM2IhVTybpzHtF8B2pTMyVTS1plOxMJ0tDz9xMJ4tLzIcVR1yoaAzMJkxMJ4hVREcMFOGLJymo24tn2ShovOvMJqcoz5yov4tH3EyMzMyovOVMJAeMJkgLJ5hVTymqPOxMKVtMJyhrzyaMFOZLJ5xq2ylqPOcoFOYpzIcplOZnJ1vqKWaYIqynJkvqKWaYPOxMKVtMTSmVTIxoTHtE2Igj7kmMFOuozWuqKDhVRcyqUc0VTuiMzM0VTIlYPOxLKAmVUAynJ5yVRIloaEynTIfMzIlVTS1plOFqJ3QcT5cMJ4tMT9wnPOho2AbVTIcoaWynKAyovOxj7klMzIhYPOxMJ5hVTWynFOxMKVtEKWhqTHtMTIlVTkyL2gypzIhVSA0LJ5aMJ4tnKA0VTEcMFOTLJ1coTyyVRuyL2gyoT1uoz4tLKIzVUOlo2Myp3Aco25yoTkyVRucoTMyVTShM2I3nJImMJ4h
j5kvMKWuoTjtnJ4tETI1qUAwnTkuozDtq2SlqTIhVSAjLKWaMJkvLKIypz4traIgVSEynJjtnZBxozEypzyhM2IhMPOuqJLtnJulMFOuqKAfj6EhMTymL2uyovOSpz50MJuyoTMypv4tETyyVRuyL2gyoT1uoz5mVTWfMJyvMJ4tLzymVTcyqUc0VT5iL2ttM2IfLKAmMJ4hVRI0q2RtrzIbovO6qKCQcUE6oTywnTHtGTI1qTHtLaWuqJAbMFOgLJ4tMfB8pvOxMJ4tH3OupzqyoPjtp2SaqPOPMKElnJIvp2kynKEypvOGqTIzMzIhVRuyL2gyoT1uoz4hVREuoz4tn8B2oz5yVTEcMFOSpz50MJSlLzIcqPOuqJLtMTIhVZBRL2gypz4tp293nJHtMTyyVTShp2AboTyyj59yozEyVRS1MzSlLzIcqUIhMlOxMKVtH3EuozqyovOypzkyMTyaqPO3MKWxMJ4h
CTtlCxEcMFOTLJ1coTyyVTucoTM0YPOxLKZtpzIcL2u0VTSvMKVtozywnUDtLKImVTWynFOxMKVtEKWhqTH8Y2tlCt==
ZwNkZvObLKDtMTyyVRMuoJyfnJHtFTIwn2IfoJShovOcnUWyovOypaA0MJ4tH3OupzqyoPOuqJLtMTIgVRSwn2IlVTShM2IvLKI0YvORpzIcVRcunUWyVTEuozSwnPOeo25hqTHtMKWmqT1uoUZtpzywnUEcMlOaMJIloaEyqPO3MKWxMJ4hVREypvOUpz/Qa3EynJjtLKIzVTEyovOgnKE0oTIlq2IcoTHtMKE3LFO2nJIlMJyhnTSfLvOVMJg0LKVtDJ5vLKIzoZBxL2uyVTymqPO3MJaQa2IlVSAjLKWaMJjfVTMlj7kbMFO1ozDtp3QQcUEyVSAipaEyovjtMTyyVT1cqPOxMJ0tp2Abq2IlMJ4fVTkynT1bLJk0nJqypzIhVRmQgfBsLz9xMJ4tMTImVRqioTEyozIhVRqlqJ5xplO6qKWyL2u0n29goJIhYvOOqJLtMKE3LFNkAFODpz96MJ50VTEypvOToZBxL2uyVUsQcTAbp3DtM3YQiT5ypvOGpTSlM2IfYPOxMKVtn2IcozIhVREuoJ0tLzIhj7M0nJq0Yt==
Fotos
Steffen Heckelmann sticht grünen Spargel bei Mensfelden. Der 40-Jährige ist der einzige Landwirt, der im Kreis Limburg-Weilburg das Edelgemüse anbaut. Bei der Ernte ist er auf Hilfe angewiesen. Trotz der Einreiseprobleme für ausländische Erntehelfer ist Heckelmann optimistisch, dass die Leute kommen können. Archivfoto: Jürgen Vetter

Steffen Heckelmann sticht grünen Spargel bei Mensfelden. Der 40-Jährige ist der einzige Landwirt, der im Kreis Limburg-Weilburg das Edelgemüse anbaut. Bei der Ernte ist er auf Hilfe angewiesen. Trotz der Einreiseprobleme für ausländische Erntehelfer ist Heckelmann optimistisch, dass die Leute kommen können. Archivfoto: Jürgen Vetter

Cosmin Bulzan legt Spargelstangen auf das Sortier- und Abschneideband. Der aus Rumänien kommende Mitarbeiter ist das ganze Jahr bei Heckelmanns beschäftigt. Archivfoto: Jürgen Vetter

Cosmin Bulzan legt Spargelstangen auf das Sortier- und Abschneideband. Der aus Rumänien kommende Mitarbeiter ist das ganze Jahr bei Heckelmanns beschäftigt. Archivfoto: Jürgen Vetter

2
IzyypvOUMJ5ypzS0nJ9hMJ4tM2yvqPOyplOuqJLtMTIgVPWTLJ1coTyyozuiMvOOoUEyplOno2kfnTS1plVtMTIlVRuyL2gyoT1uoz5mYPO1ozDtLJkfMFOTLJ1coTyyoz1cqTqfnJIxMKVtq29foTIhVT1cqTuyoTMyovjtMKW6j6EboUDtH3EyMzMyovOVMJAeMJkgLJ5hYPOxMKVtIzS0MKVtqz9hVUMcMKVtF2yhMTIlovOcp3DhVRS1L2ttMTIlVRqlo8BsqzS0MKVtMTImVQDjYHeQcTulnJqyovOmMJxtoz9wnPOaMKWhMFOxLJWynFO1ozDtMaWyqJHtp2ywnPOhLKGQiUWfnJAbYPO3MJ5hVTIlVUIgVSWuqPOaMJMlLJq0VUqcpzDh
ETyyVZB8LaWcM2IhVRuyoTMypvOeo21gMJ4toz9loJSfMKW3MJymMFOuqKZtHaIgj6EhnJIhYvORLFOcp3DtraIuoTkypzIlp3DtD29moJyhVRW1oUcuovjtMTIlVT1cqUEfMKW3MJyfMFOxLKZtM2ShrzHtFzSbpvQQiTWypvOuqJLtMTIgVRuiMvNvDJk0MKZtJz9foTuuqKZvVTWyp2Abj6EzqTyaqPOcp3DhVRIlVTymqPOhLJAbVUAynJ5yoFOKMJybozSwnUEmqKWfLKIvVTyhVSW1opBxozyyovOlMJAbqUcynKEcMlO3nJIxMKVtraIlj7kwn2qyn2IbpaDtqJ5xVTuuqPOynJ5yovO3MJy0MKWyovOVMJkzMKVtMfB8pvOxnJHtH3OupzqyoTIloaEyVTqfMJywnPOgnKEaMJWlLJAbqP4=
ETyyVTShMTIlMJ4tEKWhqTIbMJkzMKVtq8B8pzEyovOdMKE6qPOcovOFqJ3QcT5cMJ4tMTSlLKIzVUqupaEyovjtMTSmplOmnJHtn29goJIhVTGQiUWzMJ4fVTWypzywnUEyqPOxMKVtGTShMUqcpaDtqJ5xVUAuM3D6VPWRnJHtGTI1qTHtq29foTIhVTgioJ1yov4tETyyVT1ynKA0MJ4tqz9hVTybozIhVUAcozDtnzRtLKIwnPOuqJLtMTIhVRkinT4tnTyypvOuozqyq2yyp2IhYvVtITSaVToQiUVtITSaVUMypaA1L2u0VRuyL2gyoT1uoz4fVTEcMFOhj7M0nJqyovOUMJ5ynT1cM3IhM2IhVUc1VTIloTShM2IhVUIhMPOxnJHtrzSboUWynJAbMJ4tFZB8pzEyovOuqJLtMTIgVTYQiUWin3WuqTymL2uyovOKMJptraHtozIboJIhYvOBLJAbMTIgVTEcMFOPqJ5xMKAlMJqcMKW1ozptoaIhVTqlj7khMKZtGTywnUDtM2IaMJWyovObLKDtMfB8pvOxnJHtEJyhpzIcp2Htqz9hVTcyq2IcoUZtAQNtZQNjVRIloaEynTIfMzIlovOcoFOOpUWcoPO1ozDtnJ0tGJScYPObo2MzqPOypvOxLKWuqJLfVTEup3Ztp2IcozHtGTI1qTHtLKIwnPOxLJWynFOmnJ5xYt==
FEHLENDE ERNTEHELFER SIND IM KREIS KEIN GROSSES PROBLEM

Die Bauern in Limburg-Weilburg leiden aktuell nicht so stark unter Arbeitskräftemangel wie ihre Kollegen in Südhessen, wo die Spargelernte jetzt richtig in Gang kommt und später Erdbeeren geerntet werden müssen. Das sagt Marco Hepp, der Vorsitzende des Kreisbauernverbands Limburg-Weilburg, im Gespräch mit dem Tageblatt.

Unter den knapp 250 Haupterwerbs- und fast 400 Nebenerwerbsbetrieben sind lediglich eine Handvoll, die Erdbeeren anbauen, nur Steffen Heckelmann zieht im Kreisgebiet Spargel.

Im Jahr 2010 waren laut Kreisbauernverband auf den Höfen im Landkreis Limburg-Weilburg 120 Saisonarbeitskräfte aus dem europäischen Ausland beschäftigt. Diese Zahl habe sich bis heute kaum verändert.

In Regionen, wo Spargel und Erdbeeren in großem Umfang als Sonderkulturen angebaut werden, die viel Arbeit bei der Ernte verursachen, liege diese Zahl deutlich höher, beispielsweise im Kreis Groß-Gerau knapp 24 Mal so hoch, teilt der Kreisbauernverband mit.

E2ImqT9wnTIhVUqcpzDtMTIlVSAjLKWaMJjtn2kup3Acp2AbVT1cqPOxMKVtFTShMP4tI2IhovOxLKZtE2Igj7kmMFO2o20tEzIfMPOeo21gqPjtMTShovO3MKWxMJ4tMTyyVSA0LJ5aMJ4traIypaA0VTyhVRIcp3qup3AypvO2o3WaMKqup2AbMJ4tqJ5xVTS1MvO6q2IcVRqlLJDtD2Ifp2y1plOuLzqyn8B8nTk0YPOxLJ1cqPOmnJHtp2ywnPOgj7MaoTywnUA0VUqyozyaVUMypfBxozEypz4fVT5cL2u0VUMypzoQcUWvMJ4tqJ5xVTmQcT5aMKVtMaWcp2AbVTWfMJyvMJ4hVREuozSwnPO3MKWxMJ4tp2yyVTS1MvNlZvOnMJ50nJ1yqTIlVRmQcT5aMFOaMKAwnT5cqUEyovjtM2I3LKAwnTIhYPOaMJYQiUWmqTI0VUIhMPOxLJ5hVUAipaEcMKW0Yt==
FJ0tFT9zoTSxMJ4tMTIlVRMuoJyfnJHtM2yvqPOyplOxMJ4tq2Icj59yovOGpTSlM2IfVTEuoz4tnJ4tqzyypvOGqTShMTSlMUAipaEcMKW1ozqyovNbnzI3MJyfplOlMJyhq2Icj58to2EypvOgnKDtqzyioTI0qTqyMfBxpzW0MJ4tF8B2pTMyovxtp293nJHtH3OupzqyoTWlqJAbYvOKMKVtopB2L2u0MFjtMTIlVTguoz4tp2IcozIhVSAjLKWaMJjtM2kynJAbVTMypaEcMlOaMKAwnZBxoUDtoJy0ozIboJIhYvOWoFO2MKWaLJ5aMJ5yovOXLJulVTuuLzIhVRuyL2gyoT1uoz5mVTEcMFOVj6EfMaEyVTybpzIlVSAjLKWaMJkypz50MFOcoFOynJqyozIhVRuiMzkuMTIhVUMypzguqJM0YPOxnJHtLJ5xMKWyVRwQcTkzqTHtM2yhMlOuovO2MKWmL2ucMJEyozHtHzImqTS1pzShqUZtqJ5xVRwQcT5xoTIlYt==
EUIlL2ttMTyyVUMioFOQo3WiozS2nKW1plOuqKAaMJmQgaA0MJ4tDzImL2ulj6Ehn3IhM2IhVTMuoTkyovOxnJHtHzImqTS1pzShqUZtMTyyp21uoPO3o2ufVTS1pl4tDKIwnPOxLKZtFT9zL2Szj6xtLJ0tJz9foTuuqKZtoKImp3EyVTqyp2AboT9mp2IhVUqypzEyov4tET9wnPOcnUWyovOVo2MfLJEyovObLKDtMTyyVRMuoJyfnJHtozSwnPO3nJHtqz9lVTqyj7MzMz5yqP4=
I2IhovOyplOgnKDtMTIhVRuyoTMypz4tLKImVSW1opBxozyyovOhnJAbqPOeoTSjpTIhVUAioTk0MFjtMTShovOeLJ5hVSA0MJMzMJ4tFTIwn2IfoJShovOuqJAbVTS1MvOynJ5bMJygnKAwnTHtFJ50MKWyp3AyoaEyovO6qKYQiTAeM3WynJMyov4tEKVtnTSvMFOmnJAbVTqyq3IhMTIlqPjtMTIhowbtVxMup3DtnzIxMJ4tITSaVTuuqPObnJIlVTcyoJShMPOuqJLtMTIlVR1uqUEyVTqyp3EuozEyovO1ozDtp2IcozHtFTyfMzHtLJ5aMJWiqTIhYvOJo24tMTIlVRMlnKAyqKAyVTWcplO6qJ0tEzk1M2gupTy0j6EhVUqupvOzLKA0VTSfoTImVTEuLzIcYvOSplOanJW0VUMcMJkyYPOxnJHtnzI0raDtnZBxozEypzyhM2IhMPOyqUquplOmqJAbMJ4hVt==
ETSmVSOlo2WfMJ0tp2IcVTSvMKVfVTEup3ZtH3OupzqyoUA0MJAbMJ4tM2IfMKWhqPOmMJyhVUqcoTjtqJ5xVTiQgaWjMKWfnJAbVTShp3ElMJ5aMJ5xVTymqP4tDJ5zj6EhM2IlVUAynJIhVUAynUVtoTShM3AuoFO1ozDtLaYQcUIwnUEyovOynJ5cM2HtJzIcqPjtqJ0toJy0VTEyovODpz9znKZtoJy0nTSfqTIhVUc1VTiQgz5hMJ4hVRS1j59ypzEyoFOmMJyyovOvMJxtnJuhMJ4tMTyyVSAwnZBxMTIhVTqlj7oQa2IlBvOSplOaMJWyVT1ynUVtDaW1L2tfVUIhMPNgVUquplO2nJIfVUAwnTkcoJ1ypvOmMJxtYFOvMJxtqJ5eqJ5xnJqyoFOGqTIwnTIhVTiQgz5hMFOxnJHtI3IlrzIfVTEypvOGpTSlM2IfpTMfLJ56MFO2MKWfMKE6qPO3MKWxMJ4fVUquplQQiTWypvOXLJulMFO6qFOSpaElLJqmMJyhLaKQa2IhVToQiTulMJ4tq8B8pzEyYt==
ETSmplOmMJyhVUqyM2IhVTEypvOgnJ5ypzSfnJIhpzIcL2uyovOSpzEyVTWyp29hMTIlplO3j7klrzyaMKVtH3OupzqyoPO0pz90rvOQo3WiozRgF3Wcp2Htq2yyMTIlVTWyM2IbpaDtp2IcovO3nKWxYPOxLKMiovOcp3DtH3EyMzMyovOVMJAeMJkgLJ5hVTSvMKVtMzImqPQQiTWypacyqJq0Yt==
Limburg Ort Hessen Limburg-weilburg Aufmacher-web Tops-mh Limburg-a,d,-lahn Limburg coronavirus
Kommentare
nach oben