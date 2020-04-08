Spargelbauer in Limburg-Weilburg wartet auf Erntehelfer

Steffen Heckelmann sticht grünen Spargel bei Mensfelden. Der 40-Jährige ist der einzige Landwirt, der im Kreis Limburg-Weilburg das Edelgemüse anbaut. Bei der Ernte ist er auf Hilfe angewiesen. Trotz der Einreiseprobleme für ausländische Erntehelfer ist Heckelmann optimistisch, dass die Leute kommen können. Archivfoto: Jürgen Vetter
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FEHLENDE ERNTEHELFER SIND IM KREIS KEIN GROSSES PROBLEM
Die
Bauern in Limburg-Weilburg leiden aktuell nicht so stark unter Arbeitskräftemangel wie ihre Kollegen in Südhessen, wo die Spargelernte jetzt richtig in Gang kommt und später Erdbeeren geerntet werden müssen. Das sagt Marco Hepp, der Vorsitzende des Kreisbauernverbands Limburg-Weilburg, im Gespräch mit dem Tageblatt.
Unter den knapp
250 Haupterwerbs- und fast 400 Nebenerwerbsbetrieben sind lediglich eine Handvoll, die Erdbeeren anbauen, nur Steffen Heckelmann zieht im Kreisgebiet Spargel.
Im Jahr 2010 waren laut Kreisbauernverband auf den Höfen im Landkreis Limburg-Weilburg
120 Saisonarbeitskräfte aus dem europäischen Ausland beschäftigt. Diese Zahl habe sich bis heute kaum verändert.
In Regionen, wo Spargel und Erdbeeren in großem Umfang als Sonderkulturen angebaut werden, die viel Arbeit bei der Ernte verursachen,
liege diese Zahl deutlich höher, beispielsweise im Kreis Groß-Gerau knapp 24 Mal so hoch, teilt der Kreisbauernverband mit.
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