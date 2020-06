Spielende Kinder zwingen ICE-Lokführer zu Notbremsung bei Tempo 280

Symbolbild. Archivfoto: dpa

LIMBURG - Zwei spielende Kinder haben einen ICE-Lokführer auf der Schnellstrecke Frankfurt-Köln zwischen Limburg und Montabaur am Dienstag bei etwa 280 Kilometern pro Stunde zu einer Notbremsung gezwungen.

"Der Lokführer hat sie von weitem am Bahndamm gesehen und die Notbremse reingehauen", sagte Ralf Ströher von der Bundespolizei am Mittwoch. Bis zum Stillstand sei der ICE auf hessischem Gebiet nahe der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz noch fast zwei Kilometer gefahren. "Die Kinder haben sich wahrscheinlich so erschrocken, dass sie gleich getürmt sind", ergänzte der Sprecher.

Die Strecke wurde etwa eine Stunde gesperrt. Bundespolizisten suchten vergeblich nach den Kindern. Ihr Alter und Geschlecht blieben unbekannt. Wegen der Streckensperrung kam es bei 15 Zügen zu Verspätungen.