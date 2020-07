"Spitzenreiter" 89 km/h zu schnell

Auch wenn nur acht Prozent der kontrollierten Autofahrer in Limburg geblitzt werden, einige Verkehrsteilnehmer überschreiten das Tempolimit deutlich. Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Limburg (red). "Das Ergebnis zeigt eindeutig, das sich der Großteil der Fahrer regelkonform verhält. Bei einigen ist es zu geringen Überschreitungen gekommen, aber wir haben leider auch Fälle, die dokumentieren, warum von den Bürgern verstärkte Kontrollen gefordert werden." Dieses Fazit zog Limburgs Erster Stadtrat Michael Stanke (CDU) nach einer ersten Bilanz von Geschwindigkeitskontrollen der Stadt.

Wie von der Stadt Limburg angekündigt, hatte es in den vergangenen beiden Wochen verstärkt Geschwindigkeitskontrollen durch das Ordnungsamt im Bereich der Kernstadt sowie in den Ortsteilen gegeben: Insgesamt wurden bei den Kontrollen 13 877 Fahrzeuge erfasst, davon waren 1094 zu schnell. Einige Verkehrsteilnehmer waren dabei so schnell, dass sie mit einer zeitlich befristen Sperre der Fahrerlaubnis rechnen müssen.

In der Diezer Straße und auf der Frankfurter Straße sowie in der Ortsdurchfahrt von Lindenholzhausen gilt in den Abend- und Nachtstunden eine Begrenzung auf 30 Kilometern pro Stunde (km/h), um die Anwohner vor Lärm zu schützen. Die dort gemessenen Geschwindigkeiten von bis zu 78 oder 80 km/h machen allerdings sämtliche Bemühungen um einen Lärmschutz zunichte. "Außerdem gefährden solche Raser das Leben von unbeteiligten Verkehrsteilnehmern - seien es andere PKW-Fahrer oder Fußgänger und Radfahrer", kritisierte der Stadtrat.

Gemessen wurde auch auf der Lichfield-Brücke, die in den Statistiken der Polizei als Unfallschwerpunkt ausgewiesen ist. Der dort gemessene Höchstwert lag bei 140 km/h, zulässig sind 70 km/h. Noch schneller war ein Fahrzeug auf der B 49 in Richtung Gießen unterwegs, das in Höhe der Autobahnauffahrt in Richtung Köln mit 159 km/h erfasst wurde. Die "Spitzenreiter" in der Gegenrichtung waren mit 122 km/h unterwegs. In diesem Abschnitt der B 49 gilt in beide Fahrtrichtungen eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h.

Erwischter Fahrer beleidigt Ordnungsamt-Mitarbeiter

Geahndet werden die Verstöße nach der alten Straßenverkehrsordnung. Innerorts ist demnach eine Überschreitung um 48 beziehungsweise 50 km/h mit einem Fahrverbot von einem Monat, zwei Punkten im Verkehrszentralregister und 200 Euro Bußgeld zu ahnden. Eine Überschreitung von 70 km/h außerorts wird mit einem Fahrverbot von zwei Monaten, zwei Punkten und 440 Euro Bußgeld belegt. Wer eine zulässige Höchstgeschwindigkeit um 89 km/h außerorts überschreitet, erhält ein Fahrverbot von drei Monaten, zwei Punkte und ein Bußgeld in einer Höhe von 600 Euro.

Die Kontrollen kamen bei den "erwischten" Fahrern nicht gut an. In der Diezer Straße gab es den Vorfall, dass ein "geblitzter" Fahrer mit seinem Wagen wendete und dann mehrmals an der Kontrollstelle vorbei fuhr, jedes Mal mit angepasster Geschwindigkeit, aus dem geöffneten Fenster heraus jedoch die Mitarbeiter des Ordnungsamts beleidigte. Der Fahrer muss sich nun nicht nur wegen einer Geschwindigkeitsübertretung verantworten, sondern auch wegen der Beleidigung der städtischen Mitarbeiter.

Verstärkte Kontrollen gibt es seit dem 1. Juli auch im ICE-Parkhaus, die Stadt hat damit einen privaten Sicherheitsdienst beauftragt. Das Parkhaus dient nach Einschätzung der Stadt der Tuningszene als Treffpunkt. Deutliche Zeichen sind Spuren durch Gummiabrieb, der durch starkes Beschleunigen oder Bremsen hervorgerufen wird. Die Schäden an der Fahrbahnoberfläche, die eine grundlegende Sanierung der beiden Obergeschosse notwendig machen, sind unter anderem auch durch diese Art des Fahrens hervorgerufen worden. Bei den bisherigen Kontrollen verließen die angesprochen Fahrer unverzüglich das Parkhaus, bisher ist es noch nicht zu Hausverboten gekommen.

Kontrollen der

Tuningszene im ICE-Gebiet

Die Stadt wird die Kontrollen im Parkhaus zeitlich ausweiten bis auf die Zeit um 3 Uhr morgens. Damit wird darauf reagiert, dass sich das ganze ICE-Gebiet quasi zu einem Treffpunkt der Tuner-Szene entwickelt hat.

Die Geschwindigkeitsüberwachung durch das Ordnungsamt sieht auch in den kommenden beiden Wochen über 20 Einsatzorte mit der mobilen Geschwindigkeitsüberwachungsanlage vor. Das ist zum Beispiel am Dienstag, 28. Juli, in der Grabenstraße, am 30. Juli in der Diezer Straße in Richtung Innenstadt sowie am Freitag, 31. Juli, in der Koblenzer Straße in Staffel der Fall.

Mit den verstärkten Kontrollen reagiert das Ordnungsamt der Stadt Limburg auf Beschwerden von Bürgern über massive Belästigungen und Gefährdungen durch Autofahrer. Das Ordnungsamt der Stadt sieht daher die Notwendigkeit, den Verkehr in der Stadt stärker zu kontrollieren und kommt mit den Messungen auch einer Forderung der Ortsbeiräte nach.