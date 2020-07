Sprecherrat führt die Linken im Kreis

Der Sprecherrat des Kreisverbands der Linken mit dem Ehrengast: Valentin Zill (v.l.), Ali Al-Dailami , Rachel Backhaus und André Pabst. Foto: Die Linke Kreisverband Limburg-Weilburg.

Limburg/Weilburg (red). Der Kreisverband Limburg-Weilburg der Linken wird in Zukunft von einem dreiköpfigen Sprecherrat angeführt: Rachel Backhaus wird den Kreisverband nach außen vertreten, André Pabst kümmert sich weiterhin als Kreisschatzmeister um die Finanzen und Valentin Zill bleibt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

Nötig wurde die Neuwahl bei der Mitgliederversammlung wegen des Rücktritts des Kreisvorsitzenden Jörg Zimmermann. Drei Jahre lang prägte er die Arbeit des Kreisverbands als Sprecher beziehungsweise Kreisvorsitzender. Zimmermann gab seine Verantwortung aus gesundheitlichen Gründen ab. Seine bisherige Stellvertreterin Rachel Backhaus dankte ihm im Namen des Kreisverbands für sein Engagement. Auch die bisherige Beisitzerin Carina Kreiling trat nicht mehr zur Wahl an. Die neugewählten Sprecher werden dem Kreisverband für zwei Jahre vorstehen. Schwerpunkte ihrer Arbeit werden die Vorbereitung der Kommunalwahl 2021 sein, der Kampf gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit im Kreis Limburg-Weilburg, der Kampf für eine nachhaltige Verkehrswende und bürgernahe Ansprechbarkeit mit regelmäßigen Infoständen in der Limburger Innenstadt jeweils am zweiten Samstag eines Monats.

Als prominenter Gast eröffnete Ali Al-Dailami, stellvertretender Bundesvorsitzender der Linken, die Mitgliederversammlung mit seiner Rede unter dem Titel "Welche Linke braucht das Land?". Die Corona-Krise wirke als Brennglas auf soziale Probleme, die es vorher schon gegeben habe, analysierte er. Dringend stelle sich jetzt die Frage, wer für die Krise bezahle. "Die 47 reichsten Familien Deutschlands verfügen über mehr Vermögen als die ärmere Hälfte der Deutschen", so Al-Dailami. Die Eigentums- und Vermögensfrage müsse dringend gestellt werden.

Thema der Mitgliederversammlung waren auch die Morddrohungen gegen Janine Wissler, Vorsitzende der hessischen Landtagsfraktion. "Es ist bestimmt kein Zufall, dass gerade Janine Wissler, die den hessischen NSU-Untersuchungsausschuss vorangetrieben hat, solche Drohungen bekommt", meint Rachel Backhaus. "Wenn Antirassisten mit Mord gedroht wird, ist eine rote Linie überschritten."