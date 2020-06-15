Montag,
15.06.2020 - 11:35
2 min
Spritztour mit Wagen der Mutter hat Folgen
Ohne Führerschein war ein 20-Jähriger mit dem Auto seiner Mutter unterwegs. Jetzt musste er sich vor Gericht verantworten, weil er einen Unfall verursacht haben soll, bei dem eine Frau verletzt wurde.
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