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Montag, 15.06.2020 - 11:35
2 min

Spritztour mit Wagen der Mutter hat Folgen

Ohne Führerschein war ein 20-Jähriger mit dem Auto seiner Mutter unterwegs. Jetzt musste er sich vor Gericht verantworten, weil er einen Unfall verursacht haben soll, bei dem eine Frau verletzt wurde.

Von Andreas E. Müller
Zu gemeinnütziger Arbeit und der Zahlung eines Schmerzensgeldes hat das Weilburger Amtsgericht einen 20-Jährigen verurteilt. Symbolbild: Bernd Hohlen

Zu gemeinnütziger Arbeit und der Zahlung eines Schmerzensgeldes hat das Weilburger Amtsgericht einen 20-Jährigen verurteilt. Symbolbild: Bernd Hohlen

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