St. Vinzenz-Krankenhaus impft erste Mitarbeiter

Michael Fries spritzt Stefanie Kammerer die Covid-19-Impfung. Foto: St. Vincenz

LIMBURG-WEILBURG - Im St. Vincenz-Krankenhaus Limburg sind die ersten Mitarbeiter gegen das Coronavirus geimpft worden. In einer ersten Lieferung wurden 115 Dosen Impfstoff über ein mobiles Team des Impfzentrums Limburg-Weilburg in die Klinik gebracht. An Neujahr wurden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geimpft, die in engem und direktem Kontakt in der Betreuung von Covid-19-Patienten eingesetzt sind.

Dazu zählt auch Stefanie Kammerer, Fachkrankenpflegerin für Anästhesie- und Intensivpflege. Seit Monaten ist sie auf der interdisziplinären Intensivstation bei der Versorgung Covid-19-Erkrankten im Einsatz. Jetzt bekam sie von Dr. Michael Fries, dem Ärztlichen Direktor der Klinik, die erste der ersehnten Impfdosen verabreicht. Die 115 Impfungen an Neujahr bilden laut Klinik den Auftakt für weitere Impfaktionen im Krankenhaus. Auch das Personal der zentralen Notaufnahme zählt zur Gruppe mit der höchsten Priorisierungsstufe, denn auch sie behandeln häufig Covid-19-Patienten - anfangs oft noch ohne deren Infektionsstatus zu kennen.

Die ersten 115 Impfdosen

an Neujahr eingetroffen

"Wir sind sehr froh, dass wir bald alle impfbereiten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch besser schützen können, die in unserer Klinik Tag und Nacht im Einsatz sind, um Covid-19-Erkrankte zu versorgen. Die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist Voraussetzung dafür, dass wir die Gesundheitsversorgung der Menschen der Region dauerhaft und bestmöglich sicherstellen können", freut sich Guido Wernert, Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft St. Vincenz, über den Auftakt der Impfaktionen. Und der Ärztliche Direktor, Dr. Fries, fügt an: "Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräfte haben im vergangenen Jahr unter einer enormen Belastung Großartiges geleistet. Eine Impfung kann bei ihrer herausfordernden Arbeit zumindest für mehr Sicherheit sorgen."

Insgesamt sind im Limburger Krankenhaus in den Fachbereichen mit der höchsten Priorität rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig. In den letzten Monaten haben sie knapp 370 Covid-19-Patientinnen und -Patienten auf den Intensiv- und Normalstationen behandelt.

Derweil ist die Inzidenz im Landkreis über Silvester/Neujahr wieder gestiegen und liegt nun bei 235,6 bestätigten Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche. An Silvester waren 118 neue Fälle registriert worden, an Neujahr weitere 87.

An Silvester waren zudem sieben Todesfälle in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion im Kreis bekanntgeworden: eine Person im Krankenhaus in Wiesbaden, drei Personen in Altenpflegeheimen in Limburg sowie jeweils eine Person in Altenpflegeheimen in Weilmünster, Brechen und Runkel.

Am Neujahrstag wurden 97 Corona-Infizierte in Kliniken im Kreis behandelt, 27 davon im Intensivbett.