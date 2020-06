Stabile Haushaltslage in Limburg

Der Hessische Rechnungshof bescheinigt der Stadt Limburg eine stabile Haushaltslage. Symbolfoto: Picture Alliance

Limburg (red). Der Hessische Rechnungshof bescheinigt der Stadt Limburg eine stabile Haushaltslage. Dies ist Ergebnis einer vergleichenden Prüfung der Haushaltsstrukturen von 14 mittelgroßen Städten. Betrachtet wurden dabei die Haushaltsjahre 2014 bis 2018. Neben einer anderen Stadt sei Limburg die einzige Stadt mit diesem positiven Ergebnis, teilte die Stadt mit. Die Haushaltslagen von zwölf Städten wurden entweder als fragil oder konsolidierungsbedürftig eingestuft.

"Diese Prüfung zeigt einmal mehr, dass wir positiv wirtschaften", sagt Bürgermeister Dr. Marius Hahn (SPD) und geht davon aus, dass die Stadt genug Liquidität vorhält, um selbst durch die aktuelle Krise so schnell nicht in Kassenkredite getrieben zu werden. Dies bestätige auch der vorläufige Jahresabschluss für den Haushalt 2019, der die Eigenkapitalbasis der Stadt um gut 6,1 Millionen Euro gestärkt hat.

Die Prüfung des Landesrechnungshofes zeige, dass die Stadt Limburg ihre Bürger wenig belaste. Im Vergleich zu anderen Städten seien Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer niedrig, bei freiwilligen Leistungen und im Bereich Sport und Kultur investiere die Stadt Limburg mehr Geld als die Vergleichsstädte. Auch bei der Verschuldung zeige sich ein positives Bild. Pro Einwohner liege die Verschuldung bei 608 Euro, das ist der niedrigste Wert im Vergleich mit den anderen Städten und deutlich niedriger als der Median von 1.832 Euro der Vergleichsstädte.

Die rechnerische Tilgungsdauer der Schulden der Stadt Limburg liege, informierte die Stadt, bei sechs Jahren. Die Warngrenze für die rechnerische Tilgungsdauer liegt bei 20 Jahren. "Davon sind wir in Limburg also weit entfernt", sagt Bürgermeister Dr. Marius Hahn.

608 Euro Schulden

pro Einwohner

Dieses positive Ergebnis sei der Einnahmesituation zu verdanken. Im Schnitt nahm Limburg demnach pro Einwohner fast 2000 Euro an Steuern ein. Grund für die positiven Zahlen sind vor allem die zahlreichen Firmen am Standort Limburg, die Gewerbesteuer zahlen.

Der Landesrechnungshof betrachtete außerdem die Wirtschaftlichkeit von ausgewählten Aufgabenbereichen. Dies sind die Kinderbetreuung, Sport, Kultur und sonstige freiwillige Leistungen, Grünflächen, Verkehrsflächen und ÖPNV, die Feuerwehr, die Gebühren für Wasser, Abwasser und die Friedhöfe und die allgemeine Verwaltung. Die Kinderbetreuung wird in Limburg in allen 21 Einrichtungen von freien und kirchlichen Trägern sichergestellt, die dafür jeweils einen Zuschuss von der Stadt erhalten. Im Gegenzug dazu sind die Träger verpflichtet, Elternbeiträge zu erheben.

Die Untersuchung zeigt laut Hahn auch, dass Limburg die Vereine, der Sport und die Kultur besonders am Herzen liegen: Im Schnitt würden 209 Euro pro Einwohner als freiwillige Leistungen ausgegeben. Damit liege Limburg weit über dem Median der Vergleichsstädte von 163 Euro pro Einwohner. "Auf diese Leistungen sind wir besonders stolz. Es ist sehr wichtig, das Ehrenamt und die Vereine zu unterstützen, denn sie sind der Kitt unserer Gesellschaft", sagt Hahn. Auch in den Bereich Grünflächen, Verkehrsflächen und ÖPNV investiert die Stadt Limburg mehr als alle anderen Vergleichsstädte, und zwar im Schnitt 223 Euro pro Einwohner. Für die Feuerwehren gibt Limburg im Schnitt 38 Euro pro Einwohner aus.

Der Landesrechnungshof betrachtete auch die allgemeine Verwaltung. Rechnerisch kommen auf 1000 Einwohner 2,9 Verwaltungsmitarbeiter und pro Einwohner fallen fast 300 Euro an Kosten für die Verwaltung an - mehr als in den Vergleichsstädten. Das, erläutert Hahn, liege an den zahlreichen freiwilligen Leistungen, beispielsweise mit einer Integrationsbeauftragten, einem Klimaschutzmanager oder den Schulsozialarbeitern.