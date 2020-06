Stadt Limburg fördert die Artenvielfalt mit Mähkonzept

Für das Regenrückhaltebecken in Offheim wurde ein Mähkonzept entwickelt, um die Artenvielfalt zu fördern. Foto: Stadt Limburg

Limburg-Offheim (red). Der Schutz der Artenvielfalt liegt der Stadt Limburg am Herzen und sie tut einiges auf diesem Gebiet, auch mit der Gestaltung der Regenrückhaltebecken. Ein Beispiel sind die Becken im Gewerbegebiet nördlich der Kapellenstraße in Offheim, welche in Mittelhessen Pilotcharakter haben.

Um dort die Artenvielfalt zu stärken, hat die Stadtverwaltung nun ein spezielles Mähkonzept erarbeitet. Dies teilt die Grünflächen um die beiden Regenrückhaltebecken jeweils in drei Teile ein, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Jahr gemäht werden. Der erste Teil wird Ende Juni gemäht, der zweite Ende September oder Anfang Oktober. Im Jahr darauf wird gewechselt, der erste Teil wird im Herbst und der zweite Teil im Sommer gemäht. Die dritte Fläche ist am äußeren Rand der Becken und wird immer im Herbst gemäht.

Mähzeitpunkt und -häufigkeit wirkt sich auf Pflanzen und Tiere aus. Das bedeutet, einige Arten werden verdrängt, andere gefördert. Einige Wildpflanzen blühen beispielsweise erst spät und brauchen den Platz, der durch die Mahd entsteht. Gemähte Flächen sorgen aber auch dafür, dass Greifvögel wieder jagen können und Mäuse nicht zu viele Schäden anrichten können. "Mit der zeitlich versetzten Mahd wollen wir eine Verbesserung der Artenvielfalt fördern", so die Vertreter des Abwasserverbandes Limburg und der Stadt, die für die Unterhaltung des Regenrückhaltebeckens zuständig sind.

Flächen werden abwechselnd gemäht

Gras und Pflanzen werden dabei nicht ganz kurz gemäht, sondern nur auf zehn Zentimeter. Dies schützt viele Kleinlebewesen am Boden. Zum Konzept gehört außerdem das Aufsammeln des Mähgutes, anstatt den Bewuchs zu mulchen. So magert die Fläche aus, was vor allem die Ansiedlung von Wildblumen und Kräutern fördert. Die Auswirkungen des versetzten Mähens auf die Vegetation der Becken wird jährlich geprüft und wenn nötig geändert und angepasst, kündigt die Stadt an.

Durch seinen Aufbau schafft das Regenrückhaltebecken unterschiedliche Lebensräume für verschiedene Arten. Am Südhang ist es besonders trocken, sodass sich dort Pflanzen entwickeln, die gut mit dieser Extremsituation zurechtkommen. Außerdem gibt es magere Wiesenflächen und Wildwiese mit Salbei und Margeriten. Im unteren Bereich des Beckens schließen sich die Feuchtwiesen an und es gibt Wasserflächen mit Binsen und Schilfbeständen - ein Lebensraum für Amphibien.

In den oberen und mittleren Randbereichen werden die Lebensräume durch die Baum- und Strauchpflanzungen ergänzt, die Nahrungs- und Fortpflanzungsstätten für viele Insekten und Vögel bilden.

"Die Natur hat sich hier einiges zurückgeholt. Das wollen wir erhalten und bestmöglich fördern", sagt der Erste Stadtrat Michael Stanke (CDU). Am Südhang des Beckens soll daher im Herbst ein Eidechsen-Quartier entstehen. Durch die exponierte und sonnige Lage der Böschung tummeln sich dort schon jetzt zahlreiche Eidechsen und Reptilien.