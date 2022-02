Stadt Limburg saniert Dach des Ex-Bundeswehrdepots Staffel

Bitumendächer müssen immer wieder instandgesetzt werden. Symbolfoto: Stadt Lampertheim

LIMBURG-STAFFEL - Die Heiz- und Technikzentrale des früheren Bundeswehrdepots am Ortsrand von Staffel erhält ein neues Dach.

Die in die Jahre gekommene Abdeckung einer Halle, in der sich die Heiz- und Technikzentrale befindet, muss instandgesetzt werden. Die etwa 390 Quadratmeter große Dachfläche werde mit Bitumenbahnen fachmännisch eingedeckt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Bei einer Ausschreibung seien im vergangenen Jahr sieben Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert worden. Drei Angebote seien fristgerecht eingegangen. Der Auftrag sei schließlich an ein Unternehmen aus Dornburg vergeben worden. Die Kosten der Dachsanierung belaufen sich laut Stadtverwaltung auf 70 000 Euro.

Das Areal, das seit 2001 der Stadt Limburg gehört, umfasst 70 000 Quadratmeter, ohne die bewaldete Fläche. Einen Teil des Geländes und der Gebäude hat die Stadt an das Tierheim verpachtet. Die restlichen Lagerhallen und Objekte nutzt die Kommune selbst.