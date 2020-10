Stadt Limburg will das ehemalige Rathaus verkaufen

Jetzt teilen:

Das "Neue Rathaus"in der Limburger Innenstadt, das eigentlich das ehemalige Rathaus ist, soll verkauft werden. Um das Bieterverfahren rechtssicher abwickeln zu können, hat die Stadt eine spezialisierte Anwaltskanzlei beauftragt. Nach dem Umzug von Teilen der Verwaltung zum Standort "Über der Lahn" beherbergt das Gebäude das Bürgerbüro, das nach der Sanierung in den Rathaus-Altbau umzieht. Bürgermeister Dr. Marius Hahn (SPD) berichtete der Stadtverordnetenversammlung, dass ein Wertgutachten beim Gutachterausschuss für Immobilienwerte beim Amt für Bodenmanagement in Auftrag gegeben worden sei. Das Rechtsgutachten der Anwaltskanzlei mit Vorschlägen zum Vergabeverfahren wird laut Bürgermeister demnächst in den Gremien vorgestellt. Den Vorschlag, das "Neue Rathaus" als Stadt zu behalten und in ein Wohnheim für Azubis und junge Menschen unter 25 Jahren umzuwandeln, wies Hahn zurück. Dies sei nicht Gegenstand der Planungen und werde auch angesichts der sich verschärfenden Haushaltsituation keine Befürwortung finden. Foto: Stadt Limburg