Stadt und Kreis lehnen Fahrverbot ab

LIMBURG - Das Land Hessen hat der Stadt Limburg einen Vorentwurf für die zweite Fortschreibung des Luftreinhalteplans zur Stellungnahme vorgelegt. Darin wird ein Fahrverbot vorgeschlagen, der Schiedetunnel könnte damit unter anderem von älteren Dieselfahrzeugen nicht genutzt werden. Stadt und Landkreis widersprechen und haben dazu auch an die Ministerin Priska Hinz und Minister Tarek Al-Wazir (beide Grüne) geschrieben.

In dem Vorentwurf des Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz wird ein Fahrverbot auf der B8 zwischen den Knotenpunkten Schiede/Diezer Straße und Frankfurter Straße/Wiesbadener Straße vorgeschlagen. Betroffen davon wären Dieselfahrzeuge bis einschließlich Euronorm 5, Fahrzeuge mit Ottomotoren bis einschließlich Euronorm 2 sowie schwere Nutzfahrzeuge und Reisebusse mit Dieselmotoren bis einschließlich Euronorm 5.

Fahrverbot belastet Nebenstraßen schwer

In einer gemeinsamen Stellungnahme an Umweltministerin Priska Hinz sowie Wirtschafts- und Verkehrsminister Tarek Al-Wazir lehnen Landrat Michael Köberle (CDU), Bürgermeister Marius Hahn (SPD) und Erster Stadtrat Michael Stanke (CDU) das Fahrverbot auf einer vierspurigen Bundesstraße ab. Das Fahrverbot führe zu einer Verlagerung des Verkehrs auf die angrenzenden Wohn- und Anliegerstraßen. Die Verkehrsbelastung in der Grabenstraße, Gartenstraße, der Johann-Boppe-Straße oder auch auf der Blumenröder Straße werde sich durch ein Fahrverbot deutlich erhöhen. "Nun alles auf einen Hotspot auszurichten, an dem der Grenzwert für Stickstoffdioxid nicht eingehalten wird, kann nicht in unserem Sinne sein", macht der Erste Stadtrat Michael Stanke deutlich. Aktuell wird der Grenzwert von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft noch an einem Passivsammler an der Schiede überschritten. Die Bestrebungen der Luftreinhalteplanung, möglichst schnell zu einer Einhaltung der vorgeschriebenen Grenzwerte zu kommen, sei vollkommen verständlich und nachvollziehbar. "Bei einem Fahrverbot wird es auf diesen Nebenstraßen jedoch zu einer deutlichen Zunahme an Verkehr kommen", ist der Bürgermeister überzeugt.

Als Ausweichstrecken stehen der Eschhöfer Weg, die Grabenstraße, die Dr.-Wolff-Straße sowie die Frankfurter Straße und die Hospitalstraße zur Verfügung. In der Südstadt wären die Gartenstraße, die Johann-Boppe-Straße sowie die Blumenröder Straße besonders betroffen, was zu einer deutlichen Mehrbelastung der dort wohnen Bevölkerung führen werde und zudem zu einer höheren Gefährdung, da die Straßen alle zu Schulen führen, so Hahn.

In der Innenstadt komme es zu Belastungen, die selbst nach Ansicht von Gutachtern städtebaulich unverträglich sind. "Die Umsetzung eines Luftreinhalteplans mit solch gravierenden negativen Auswirkungen auf die Innenstadt, deren Bewohner, den dortigen Einzelhandel sowie auch für die Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radführer müssen wir ablehnen", verdeutlicht der Bürgermeister.

Sowohl Hahn als auch Stanke räumen ein, dass die bisher umgesetzten Maßnahmen in der Stadt wie E-Mobilität in vielfältigen Facetten, Ausbau des Radverkehrsnetzes oder Verbesserung des Verkehrsflusses bisher nicht an allen Messpunkten dazu geführt haben, den Grenzwert zu unterschreiten. Aber die Stadt sei auf dem Weg, weitere Projekte umzusetzen.

Echte Verkehrswende durch Masterplan Mobilität

"Als Landkreis und Stadt vermissen wir eine klare Strategie in dem vorliegenden Entwurf im Sinne einer nachhaltigen Verkehrswende", heißt es in dem gemeinsamen Schreiben aus dem Landratsamt und dem Rathaus. "Das Gegenteil ist sogar der Fall. Uns werden im Zuge des Luftreinhalteplans nunmehr durch die hessischen Ministerien zentrale Bausteine des Masterplans Mobilität abgelehnt, die zu einer echten Verkehrswende in der Innenstadt und damit zu einer deutlichen Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs führen würden", verdeutlicht Hahn.

Das Konzept zur Innenstadtführung sieht unter anderem neue Parkraumbewirtschaftung vor, stärkt den Radverkehr und will Räume für die CityLogistik schaffen. "Bei einer Umsetzung dieser Maßnahmen befürchten die Ministerien eine Rückverlagerung von Verkehr auf den Hotspot Schiede, deshalb lehnen sie dies ab", so Stanke. In ihrem Schreiben verdeutlichen Landkreis und Stadt, dass ein Fahrverbot, sollte es erzwungen werden, mit Maßnahmen flankiert werde, um die Auswirkungen zu minimieren.