Stadthalle Limburg: Hinter allem steht Guido Lindeken

Guido Lindeken in der Limburger Stadthalle. Seit 25 Jahren ist er als Geschäftsführer für das Haus verantwortlich. Foto: Stadt Limburg

LIMBURG - Guido Lindeken hat viele Künstler auf der Bühne der Limburger Stadthalle gesehen. Udo Jürgens zum Beispiel oder die Ehrlich Brothers. Als Geschäftsführer der Stadthallen GmbH hat er Lindeken auch dafür gesorgt, dass sie auftreten und sich in der Josef-Kohlmaier-Halle wohlfühlen konnten. Seit 25 Jahren leitet Guido Lindeken als Geschäftsführer der Stadthallen GmbH die Geschicke des Hauses und hat dabei "noch keinen einzigen langweiligen Tag erlebt", wie er sagt.

Wenn er auf dieses Vierteljahrhundert zurückblickt, dann sagt der Geschäftsführer: "Ich habe Glück gehabt." Glück mit der Aufgabe, Glück mit dem von ihm geleiteten Haus, Glück mit einem Umfeld, das ihn gestützt und unterstützt hat. "Und wir haben als Stadt Glück gehabt, uns vor 25 Jahren für einen Mann entschieden zu haben, der mit viel Geschick, großem Engagement und guten Gespür die Stadthalle zu einem kulturellen Mittelpunkt in der Region entwickelt hat", sagt Bürgermeister Marius Hahn (SPD), der zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der städtischen GmbH ist.

Lindeken stammt aus Essen und hatte dort seine ersten Erfahrungen im Bereich Veranstaltungen und Hallenmarketing mit der Gruga-Halle gemacht. Das war eine andere Größenordnung, aber hat auch den Sinn dafür geschärft, was in Limburg geht - und was nicht geht.

"Die Stadthalle ist mit 1300 Sitzplätzen im großen Saal schon interessant für viele Veranstalter. Zudem liegt sie strategisch günstig zwischen den Ballungsräumen Rhein-Main und Köln und damit quasi auf der Strecke von zahlreichen Tourneeveranstaltungen", beschreibt Lindeken.

Die Stadt unterstützt die GmbH mit finanziellen Zuschüssen, die Limburger Bürgermeister sind immer auch Aufsichtsratsvorsitzende der Gesellschaft. Und auch die Zusammenarbeit mit der Kulturvereinigung und der Kleinkunstbühne Thing sind für Lindeken wichtige Eckpfeiler für die gute Positionierung der Halle.

Natürlich gehört es auch zur Aufgabe des Geschäftsführers, Trends zu entdecken. So hat die Stadthalle über viele Jahre Schlager- und Volksmusikveranstaltungen präsentiert, ist dann stark in die Ü-30- oder Oldie-Partys eingestiegen. In den vergangenen Jahren konnte das ergänzt werden durch gesellschaftliche Veranstaltungen. Viele Schulen feiern ihre Abi-Bälle in der Halle. Natürlich ist sie auch für die heimischen Tanzschulen die erste Adresse. Zusätzlich setzten auch immer mehr Firmen bei Jubiläen und Firmenfeierlichkeiten auf die Professionalität des Teams der Kohlmaier-Halle, sagt Lindeken.

Auch für die Zusammenarbeit mit der Familie Schlosser in der Gastronomie über mehr als zwei Jahrzehnte ist Lindeken dankbar. Im Veranstaltungsbereich hat es Umbrüche gegeben. Volksmusik- und Schlagerevents gibt es aktuell nur in Mega-Formaten, die zu groß sind für die Halle. Dafür hat sie die richtige Größe für die Comedian-Szene, die sich in den vergangenen Jahren entwickelt hat.

Als Geschäftsführer der Stadthallen GmbH ist er nicht nur für das Programm verantwortlich, sondern auch für den Betrieb der Halle. Im kommenden Jahr wird sie 45 Jahre alt. Diese Jahre haben Spuren hinterlassen und erfordern Investitionen. "Wir haben zunächst viele Arbeiten ausgeführt, die das Erscheinungsbild verändert haben, wie zum Beispiel das Foyer. In den vergangenen Jahren haben wir uns Aufgaben widmen müssen, die wenig sichtbar sind", sagt Lindeken. Dazu gehören Brandschutzmaßnahmen oder die Neuinstallation der kompletten Versorgungsstruktur.