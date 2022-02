"Starke Kraft für den Naturschutz"

Ob der Wald am Ortsrand oder der Grüngürtel in der Stadt: Der NABU Hessen will den Naturschutz verbessern. Als 80 000. Mitglied hilft dabei jetzt auch Familie Baumann aus Bad Camberg. Symbolfoto: NABU/Harthun

WETZLAR/BAD CAMBERG - Familie Baumann aus Bad Camberg im Taunus ist kürzlich als 80 000. Mitglied in Heutschlands größten Umweltverband aufgenommen worden. Da wegen der Corona-Pandemie keine größere Feierstunde möglich war, begrüßte der Nabu-Landesvorsitzende Gerhard Eppler die Familie direkt vor Ort.

Eppler betonte, dass sich angesichts der Klimakrise und der schwindenden Artenfülle immer mehr Menschen um den Zustand der Natur sorgten. "In Anbetracht des rasanten Rückgangs der biologischen Vielfalt braucht es eine mitgliederstarke Kraft, die sich nachhaltig für Mensch und Natur einsetzt", erklärte er. Je mehr Menschen sich in Umweltverbänden für den Naturschutz engagierten, desto effektiver könne die gefährdete Tier- und Pflanzenwelt geschützt werden.

Die Familie Baumann zeige, dass Natur- und Umweltschutz bei jungen Menschen einen hohen Stellenwert einnehme, so der Nabu-Landesvorsitzende. Seit der Geburt von Söhnchen Leonard vor neun Monaten sei das Natur- und Umweltbewusstsein der Familie noch stärker in den Fokus gerückt. Das führte dann zu einer Mitgliedschaft der ganzen Familie im Nabu. Baumanns sei es wichtig, dass ihr Sohn von klein auf aktiv die Natur erlebt und kennenlernt, nach dem Motto: Nur was man von Kindesbeinen an kennenlernt, kann man schützen.

"Eine intakte Natur wird in unserem schnelllebigen Alltag immer wichtiger für Gesundheit und Wohlbefinden", erläuterte der Nabu-Landesvorsitzende. Gerade in Zeiten von Corona hätten viele Menschen die Natur vor ihrer Haustür kennen und schätzen gelernt. Deshalb sei es wichtig, Natur auch im direkten Wohnumfeld der Menschen erleben zu können.

Natur auch in den Siedlungsräumen schützen

Grüngürtel in Städten und Dörfern seien keine wertlose Verfügungsmasse, die bei Bedarf einfach zugebaut werden könne. Zumal dort heute eine größere Artenvielfalt zu finden sei als in der ausgeräumten Feldflur. Die Landespolitik müsse sich stärker für den Schutz der Natur im Siedlungsraum einsetzen, so Eppler.

Mit nun 80 000 Mitgliedern ist der Nabu der größte Umweltverband in Hessen. Allein in den vergangenen vier Jahren konnte die Zahl der im Nabu Hessen engagierten Naturfreunde um über ein Drittel gesteigert werden.