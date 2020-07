Stefanie Hensel ist „Durchgangsärztin“

Durchgangsärztin Stefanie Hensel hat ihre Praxis in Blumenrod. (Foto: Kerstin Kaminsky)

LIMBURG - Wer während der Arbeitszeit einen Unfall erleidet, wer einen sogenannten Wegeunfall hatte oder wer sich als Schüler in der Schule verletzt, muss sich zuerst von einem Durchgangsarzt behandeln lassen. Durchgangsärzte (D-Ärzte) werden von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) bestellt. Es sind Fachärzte für Orthopädie und Unfallchirurgie mit einer entsprechenden Zusatzausbildung im Bereich der Unfallmedizin.

Stefanie Hensel vom Medizinischen Versorgungszentrum medicum.mittelhessen hat seit etwa einem Dreivierteljahr die Zulassung für den Durchgangsarzt. In ihrer Blumenröder Praxis bietet die Orthopädin zudem ambulante Operationen an. Ein Schwerpunkt sind Arthroskopien des Kniegelenks bei Knorpel- und Meniskusschäden. Auch handchirurgische Eingriffe, Schleimbeutelentfernungen oder die Behandlung des Tennis- oder Golferellenbogens führt sie durch.

Kurzzeitiger Rückgang von Arbeits- und Wegeunfällen

„Der Bedarf an D-Ärzten ist in unserer Region groß, da kürzlich erst zwei dieser Spezialisten in Rente gegangen sind“, sagt Stefanie Hensel. Zwar habe die Corona-Situation mit Schulschließungen, Kurzarbeit und Homeoffice-Arbeitsplätzen zu einem kurzzeitigen Rückgang an Arbeits- und Wegeunfällen geführt, doch steige die Zahl der Berufsunfälle inzwischen schon wieder spürbar an.

Beispielhaft führte die Ärztin einen Patienten an, dem ein Fremdkörper aus einem Finger herausoperiert werden musste. Ein anderer hatte sich die Hand in einer Maschine eingeklemmt. Auch Sprunggelenkverletzungen, zum Beispiel, weil der Patient umgeknickt oder ausgerutscht ist, sehe sie immer wieder.

Berufsgenossenschaften übernehmen die Kosten

„Als D-Arzt habe ich spezielle Möglichkeiten zur Förderung und Heilung, denn die Betreffenden sollen möglichst schnell in die Arbeitswelt zurückgeführt werden“, sagt Stefanie Hensel. Bezahlt werden die Behandlungen nicht von den Krankenkassen, sondern von den Berufsgenossenschaften.

Bevor die Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie vor genau einem Jahr die Praxis in der Limburger Zeppelinstraße übernommen hatten, war sie unter anderem leitende Oberärztin in zwei Krankenhäusern.

Zum Team in der Praxis von Durchgangsärztin Stefanie Hensel gehören derzeit fünf Mitarbeiterinnen und eine Auszubildende.