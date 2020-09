Steine- und Flaschenwerfer sorgt in Limburg für Ärger

Die Polizei in Limburg verhaftete am Mittwoch einen 29-jährigen Mann. Symbolfoto: Brian Jackson/Fotolia

LIMBURG - Ein 29-Jähriger aus Köln hat am Mittwoch in Limburg für Unruhe gesorgt. Zunächst war der Beschuldigte mit dem ICE von Frankfurt in Richtung Limburg unterwegs, ehe bei einer Kontrolle festgestellt wurde, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrkarte ist. An der Haltestelle Limburg Süd weigerte sich der Beschuldigte, den Zug zu verlassen, woraufhin es zu einer Auseinandersetzung mit den Beamten der Bundespolizei kam.

Nach der Anzeigenaufnahme am Bahnhof im Limburg wurde der Beschuldigte entlassen. Anschließend lief der Mann durch die Limburger Innenstadt. Im Bereich Schiede/Am Renngraben kam es zur ersten Meldung, dass ein Mann mit Gegenständen wirft. Im Bereich des Landgerichts warf er nun mit Steinen auf geparkte Fahrzeuge, die er auch mit Tritten beschädigte. Auf seinem weiteren Weg zurück zum Bahnhof nahm er sich Glasflaschen von einem Lkw eines ausliefernden Getränkehändlers und warf diese in die Beifahrerscheibe eines vorbeifahrenden Fahrzeugs. Die 58-jährige Fahrerin aus Runkel wurde dabei leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Weitere Flaschen warf der Täter auf parkende Fahrzeuge in einem Innenhof. Zudem schubste er eine Frau mit Kleinkind zur Seite und schrie wahllos Passanten an.

Weitere Personen wurden nach aktuellem Stand nicht verletzt. Am Bahnhofsvorplatz konnte der Beschuldigte von Polizeibeamten schließlich festgenommen werden. Der Täter hatte selbst Verletzungen und wurde im Krankenhaus Limburg behandelt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Im Anschluss wurde er im psychiatrischen Krankenhaus in Hadamar untergebracht. Insgesamt elf Fahrzeuge wurden beschädigt. Weitere Geschädigte und Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 91400 in Verbindung zu setzen.