Stiftung hilft in Not geratenen Helfern

Vorsitzender Thomas Schmidt (l.) überreicht Limburgs Bürgermeister Marius Hahn die Stiftungsurkunde. Foto: Stadt Limburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - Mit der "Ernst-Joeres-Stiftung" will der Kreisfeuerwehrverband Limburg-Weilburg Aktiven der Wehren, die durch Einsätze oder Übungen in Not geraten sind, finanziell unter die Arme greifen. Sie ist Ende September gegründet worden. Zu den 115 Gründungsstiftern gehört auch die Stadt Limburg.

Alle Gründungsstifter erhalten eine Urkunde. Thomas Schmidt als Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands und der neu gegründeten Stiftung überreichte die für Limburg bestimmte nun an Bürgermeister Marius Hahn (SPD).

Mit über 90 000 Euro Stiftungskapital steht ein Grundstock zur Verfügung, der nach Angaben von Thomas Schmidt ausreicht, damit die Stiftung ihren Zweck sofort erfüllen kann.

Die Stiftung ist benannt nach dem ehemaligen Kreisbrandinspektor und Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbands, Ernst Joeres. Dieser führte nach dem Zusammenschluss des Kreises und damit auch der beiden Feuerwehrverbände den neuen gemeinsamen Verband.