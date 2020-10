Straßenbeiträge: Gericht verbietet Limburg die Rückzahlung

In erster Instanz entscheidet das Verwaltungsgericht Wiesbaden, dass Limburg die von 2007 bis 2017 erhobenen Straßenbeiträge nicht zurückzahlen darf.

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Limburg (red/brm). Das Verwaltungsgericht Wiesbaden hat die Klage der Stadtverordnetenversammlung gegen Bürgermeister Marius Hahn (SPD) in erster Instanz abgewiesen: Die Stadt darf die zwischen 2007 und 2017 erhobenen Straßenbeiträge in Höhe von rund zwei Millionen Euro nicht zurückzahlen.

Das Urteil ist auch Thema in der Stadtverordnetenversammlung gewesen. Die Fraktionen berieten, wie weiter verfahren werden könne. Nach den Herbstferien wird es voraussichtlich eine Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses geben, gefolgt von einem Votum, ob Rechtsmittel gegen das Urteil eingelegt werden sollen.

Der Hintergrund: Die 2007 erlassene Straßenbeitragssatzung ist 2017 aufgehoben worden, die Stadt erhebt seitdem keine Beiträge bei einer grundhaften Erneuerung oder Sanierung einer Straße mehr.

"Nicht immer wünscht man sich Erfolg vor Gericht", bewertet Hahn das Urteil. Zwar habe ihm das Gericht in allen Punkten Recht gegeben, doch bleibe eine Gerechtigkeitslücke. Er empfehle deshalb der Stadtverordnetenversammlung, Rechtsmittel gegen das Urteil einzulegen. Die Stadtverordnetenversammlung hat dazu einen Monat Zeit. Das Urteil war der Stadt am 29. September zugestellt worden.

Gericht verweist auch auf Schuldensituation der Stadt

Nachdem das Land als Gesetzgeber die Möglichkeit eröffnet hatte, auf die Straßenbeitragssatzung zu verzichten, hatte die Limburger Stadtverordnetenversammlung im März 2017 beschlossen, die Satzung von 2007 rückwirkend aufzuheben. Mit der Satzung wurden die Anlieger der Straßen dazu verpflichtet, einen finanziellen Beitrag bei einer grundhaften Sanierung der Straße zu leisten. Der Beschluss beinhaltete auch die Rückzahlung der in den Jahren zuvor eingenommenen Beiträge in Höhe von rund zwei Millionen Euro. Diesem Beschluss widersprach der Bürgermeister: Er verletzte geltendes Recht. Im weiteren Verfahren reichte die Stadtverordnetenversammlung dann Klage vor dem Verwaltungsgericht Wiesbaden ein.

Das hat in seinem Urteil die rechtliche Auffassung von Bürgermeister Dr. Marius Hahn gestützt. Nach Einschätzung des Gerichts verstößt die Abschaffung der Erhebung von Straßenbeiträgen gegen die durch die Hessische Gemeindeordnung auferlegten haushaltswirtschaftlichen Pflichten. In der Begründung verweist die Kammer auf die Gesetzeslage durch die Hessische Gemeindeordnung und das kommunale Abgabengesetz sowie auf die vom Hessischen Verwaltungsgerichtshof hierzu aufgestellten Grundsätze.

In dem Urteil heißt es zudem, dass "ein Verzicht auf die zwischen 2007 und 2017 eingezogenen Straßenbeiträge überdies aufgrund der Verschuldung der Stadt Limburg nicht zu rechtfertigen" sei. Das Gericht verweist dazu auf die Schuldensituation der Stadt, wonach sie nicht in der Lage war, dem haushaltsrechtlichen Gebot nachzukommen, ihr Vermögen und ihre Einkünfte so zu verwalten, dass die Gemeindefinanzen gesund bleiben, beziehungsweise gesund werden.

Auch waren nach Einschätzung des Gerichts keine atypischen Umstände ersichtlich, aufgrund derer ausnahmsweise vom Erlass einer Straßenbeitragssatzung hätte abgesehen werden können. Insbesondere die erheblichen Einnahmen aus der Erhebung von kommunalen Steuern und die Verschuldung widersprachen nach der Rechtsprechung den für einen Verzicht notwendigen Umständen und rechtfertigten es nach der Gemeindeordnung und dem kommunalen Abgabengesetz nicht, auf die Einnahmen aus der Straßenbeitragssatzung zu verzichten.

"Als Bürgermeister und Kämmerer der Stadt war ich dazu verpflichtet, dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zur Rückzahlung der bereits vereinnahmten Beiträge zu widersprechen, um wirtschaftlichen Schaden von der Stadt abzuwenden", sagte Hahn deutlich. Zu dem Widerspruch bestehe eine gesetzliche Verpflichtung.

Bürgermeister kritisiert Gesetzeslücke

Gleichzeitig gehe es ihm jedoch auch darum, eine Gerechtigkeitslücke zu schließen, die der Gesetzgeber nach seiner Einschätzung gelassen hat. Wenn der Gesetzgeber es den Kommunen ermögliche, auf Straßenbeiträge zu verzichten und eine Soll-Vorschrift zu einer Kann-Vorschrift ändere, wäre gleichzeitig eine Regelung für bereits eingenommene Beiträge nötig. Diese fehle jedoch.