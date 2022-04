Street-Food-Festival startet in Limburg

Die Geschmäcker sind unterschiedlich - doch darauf sind die Foodtrucks und ihre Teams für das Festival in Limburg vorbereitet. Foto: Stadtleben

LIMBURG - Von Freitag bis Sonntag, 29. April bis 1. Mai, findet an Marktplatz und Markthalle das Limburger Street-Food-festival statt. Auf dem Platz samt wetterfester In- und Outdoor-Location kann bei jeder Witterung geschlemmt werden. Die Türen der Markthalle können bei sonnigem Frühlingswetter geöffnet werden und den Standort durchlüften - dies wird je nach Bedarf kurzfristig entschieden und kommuniziert.

Die Eventprofis von "Stadtleben" freuen sich gemeinsam mit der Stadt Limburg, sämtliche Köstlichkeiten anbieten zu können, die die Töpfe und Pfannen der Food-Trucks und Stände zu bieten haben.

"Ich bin froh, dass wir nach zwei Jahren Corona-Pause nun wieder mit einem Street-Food-Festival aufwarten können", macht Bürgermeister Marius Hahn (parteiungebunden) deutlich. 2019 fand das Festival bisher zum zweiten und vorerst letzten Mal statt.

Stadt ist von der Location überzeugt

Damals war es nach dem Auftakt 2018 auf dem Neumarkt mit einem Umzug auf den Marktplatz verbunden. "Ich bin davon überzeugt, dass wir die richtige Location anbieten", so Hahn weiter.

"Jetzt wird der Marktplatz mit seinen Möglichkeiten zur großen Chance. Ich kann mich gut an die vielfache Kritik erinnern, als wir nach dem ersten Street-Foot-Festival den Neumarkt als Standort aufgaben und auf den Marktplatz umgezogen sind", so der Hinweis von Hilmar von Schenck, Leiter des Amts für Touristik und Stadtmarketing der Stadt Limburg. Nun findet das Event für alle, die gern Neues oder Altbekanntes speisen, zum zweiten Mal auf dem Marktplatz statt - und unter ganz anderen Vorzeichen.

Der Neumarkt als zentraler Ort in der Innenstadt als Platz für das Street-Food-Festival komme aufgrund des Wochenmarkts am Samstag nicht infrage, da für Marktstände und Street-Food-Wagen gleichzeitig nicht genügend Platz sei. Was sich jedoch anbiete, sei nach dem Bummel auf dem Wochenmarkt anschließend das Street-Food-Festival zu besuchen, so die Organisatoren. "Wir freuen uns auf diesen ganz besonderen, wetterfesten Standort im schönen Limburg. Ein großer Dank geht auch dieses Jahr an die beteiligten Ämter für die tolle Zusammenarbeit", sagt Kai Kauermann als "Stadtleben"-Geschäftsführer.

Rheingau-Taunus zeichnet Konzept aus

Ziel werde es sein, den Besuchern eine abwechslungsreiche Auswahl an Ständen und internationalen Foodtrucks zu bieten - mit veganen Trends, herzhaften Delikatessen, süßen Leckereien und erfrischenden Drinks.

"Schlemmen, Staunen und Entdecken": So lasse sich das Konzept der Street-Food-Festival-Reihe beschreiben, die bereits seit dem Herbst 2015 kulinarisch interessierte Besuchende jeden Alters und unterschiedlichster Herkunft an den verschiedensten Standorten in ihren Bann ziehe. "Fine Dining" treffe dabei auf das klassische Barbecue, vegane und vegetarische Spezialitäten auf "Fast Casual Schweinereien".

Dieses kulinarische Konzept wurde im Februar 2016 mit dem Tourismuspreis der Region Wiesbaden und Rheingau-Taunus ausgezeichnet.

Das Street-Food-Festival findet statt von Freitag bis Sonntag, 29. April bis 1. Mai. Am Freitag öffnen die Food-Trucks um 16 Uhr, um 22 Uhr schließen die Trucks und endet die Musik; am Samstag sind die Trucks von 12 Uhr an geöffnet bis 22 Uhr, am Sonntag von 12 bis 20 Uhr.