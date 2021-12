Streit auf Domplatz eskaliert

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - Zuerst gab es Streit, dann flogen die Fäuste: Ein 24-Jähriger gab nach Polizeiangaben an, dass Sonntagnacht, 19. Dezember, gegen 4.45 Uhr, auf dem Domplatz in Limburg zunächst ein Streit zwischen mehreren Kleingruppen entbrannt sei. In deren Verlauf, sei er dann von einem Angreifer mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden. Als er verletzt zu Boden ging, sei er zudem auch noch getreten worden. Der junge Mann musste sich in einem Krankenhaus behandeln lassen. Der Täter konnte nicht näher beschrieben werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Limburg unter Telefon 0 64 31-9 14 00 zu melden.